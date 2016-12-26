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Politique

حركة حماس وكتائب القسام تمنحان الشهيد محمد الزواري وسام القدس

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - انتظم يوم الاثنين 26 ديسمبر حفل تأبين الشهيد المهندس محمد الزواري في قطاع غزة وذلك بحضور قيادات حركة حماس وكتائب عزالدين القسام.

وقد تّم منح الشهيد محمد الزواري وسام القدس الذي تسلمه رفاق دربه.







Publié le:2016-12-26 21:01:35

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