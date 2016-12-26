حركة حماس وكتائب القسام تمنحان الشهيد محمد الزواري وسام القدس

Lundi 26 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-26 21:01:35

- انتظم يوم الاثنين 26 ديسمبر حفل تأبين الشهيد المهندس محمد الزواري في قطاع غزة وذلك بحضور قيادات حركة حماس وكتائب عزالدين القسام.وقد تّم منح الشهيد محمد الزواري وسام القدس الذي تسلمه رفاق دربه.