سامية عبّو: وأنس الحطاب أخر من يمكنها تقييمي

Dimanche 25 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-25 22:14:50

- قالت النائبة و القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو مساء الأحد 25 ديسمبر خلال استضافتها في برنامج لمن يجرؤ فقط أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي هو رئيس الحكومة حسب تعبيرها.وقالت سامية عبّو " يوسف الشاهد رئيس حكومة بالنيابة عن حافظ قايد السبسي", مضيفة " يوسف الشاهد يعمل تحت تأثير كبير لحافظ قايد السبسي".وردّت سامية عبّو على تصريحات النائبة عن حركة نداء تونس أنس الحطاب التي وصفتها فيها بالمتشنجة والمنحازة قائلة " أنس الحطاب أخر وحدة تجم تحكي على العمل داخل مجلس نواب الشعب".وتابعت سامية عبّو " أنس الحطاب لا تحضر عمل اللجان ولا تحضر خلال الجلسات لذلك هي أخر من يمكنها تقييمي".