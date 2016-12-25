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Politique

سامية عبّو: وأنس الحطاب أخر من يمكنها تقييمي

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - قالت النائبة و القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو مساء الأحد 25 ديسمبر خلال استضافتها في برنامج لمن يجرؤ فقط أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي هو رئيس الحكومة حسب تعبيرها.

وقالت سامية عبّو " يوسف الشاهد رئيس حكومة بالنيابة عن حافظ قايد السبسي", مضيفة " يوسف الشاهد يعمل تحت تأثير كبير لحافظ قايد السبسي".
وردّت سامية عبّو على تصريحات النائبة عن حركة نداء تونس أنس الحطاب التي وصفتها فيها بالمتشنجة والمنحازة قائلة " أنس الحطاب أخر وحدة تجم تحكي على العمل داخل مجلس نواب الشعب".
وتابعت سامية عبّو " أنس الحطاب لا تحضر عمل اللجان ولا تحضر خلال الجلسات لذلك هي أخر من يمكنها تقييمي".







Publié le:2016-12-25 22:14:50

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4 de 4 commentaires pour l'article 135941

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 00h 11m |           
لو تترشح هذه المرأة لرئاسة تونس أصوت لها بدون تردد ...

Fadhel Charfi  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 00h 03m | Par           
التجمع ما ماتش كلابو مازالو ينبحو. الواطي الصافي بحب يطوي الصفحة و كان شيئا لم يكن

Fadhel Charfi  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 00h 02m | Par           
التجمع ما ماتش كلابو مازالو ينبحو. الواطي الصافي بحب يطوي الصفحة و كان شيئا لم يكن

Mandhouj  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 22h 25m |           
و تبقى سامية عبو في كل الطيف السياسي شخصية العام 2016 .



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