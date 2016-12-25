وقالت سامية عبّو " يوسف الشاهد رئيس حكومة بالنيابة عن حافظ قايد السبسي", مضيفة " يوسف الشاهد يعمل تحت تأثير كبير لحافظ قايد السبسي".
وردّت سامية عبّو على تصريحات النائبة عن حركة نداء تونس أنس الحطاب التي وصفتها فيها بالمتشنجة والمنحازة قائلة " أنس الحطاب أخر وحدة تجم تحكي على العمل داخل مجلس نواب الشعب".
وتابعت سامية عبّو " أنس الحطاب لا تحضر عمل اللجان ولا تحضر خلال الجلسات لذلك هي أخر من يمكنها تقييمي".
Publié le:2016-12-25 22:14:50
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: سامية عبّو: وأنس الحطاب أخر من يمكنها تقييمي