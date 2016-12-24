منصر: شكرا صفاقس شكرا زواري لانك فتحت أعيننا عن الفارق بين الأصل وبين سفاسف الأمور

Samedi 24 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 23:40:31

- علق الامين العام لحزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر على المسيرة الضخمة التي انتظمت بمدينة صفاقس لتكريم الشهيد محمد الزواري.وثمن منصر دور جهة صفاقس ودور الشهيد الزواري في إبعادنا عن " سفاسف الأمور" والعودة بنا الى المواضيع الهامة والجدية والأصلية.وكتب منصر في صفحته ما يلي:"صفاقس التي لا تبدل ولا تغير: ببطولات أهلها وشهامتهم منذ بدايات الاحتلال، بحسمها معارك المواطنة والحرية، ببوصلتها المتجهة دوما نحو الأصل ! اليوم كان يوم تكريم للشهيد محمد الزواري، ولصفاقس، ولكل نفس مقاوم وحر ! شكرا شهيد الأمة الذي لن تنساه الأمة... شكرا محمد الزواري لأنك فتحت أعيننا عن الفارق بين الأصل وبين سفاسف الأمور !.جدير بالذكر ان جهة صفاقس عرفت 3 مسيرات مختلفة لتامين وتكريم الشهيد الزواري الذي استشهد امام منزله في عملية اغتيال من قبل جهات مرتبطة بالموساد الصهيوني".