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Politique

منصر: شكرا صفاقس شكرا زواري لانك فتحت أعيننا عن الفارق بين الأصل وبين سفاسف الأمور

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - علق الامين العام لحزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر على المسيرة الضخمة التي انتظمت بمدينة صفاقس لتكريم الشهيد محمد الزواري.
وثمن منصر دور جهة صفاقس ودور الشهيد الزواري في إبعادنا عن " سفاسف الأمور" والعودة بنا الى المواضيع الهامة والجدية والأصلية.

وكتب منصر في صفحته ما يلي:
"صفاقس التي لا تبدل ولا تغير: ببطولات أهلها وشهامتهم منذ بدايات الاحتلال، بحسمها معارك المواطنة والحرية، ببوصلتها المتجهة دوما نحو الأصل ! اليوم كان يوم تكريم للشهيد محمد الزواري، ولصفاقس، ولكل نفس مقاوم وحر ! شكرا شهيد الأمة الذي لن تنساه الأمة... شكرا محمد الزواري لأنك فتحت أعيننا عن الفارق بين الأصل وبين سفاسف الأمور !.
جدير بالذكر ان جهة صفاقس عرفت 3 مسيرات مختلفة لتامين وتكريم الشهيد الزواري الذي استشهد امام منزله في عملية اغتيال من قبل جهات مرتبطة بالموساد الصهيوني".



Publié le:2016-12-24 23:40:31

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