بولبابه سالم: اسرائيل تستهدف العلماء لا الدعاة و المثرثرين

Samedi 24 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 13:53:20

- خلال استضافته في برنامج "Club Media " الذي تعده و تقدمه الاعلامية ندى منصور في راديو Express fm ، اكد الكاتب الصحفي بولبابه سالم ان فلسطين تسكن وجدان التونسيين لذلك تفاعلوا بحماس و فخر مع استشهاد الطيار القسامي محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الاسرائيلي الاسبوع الفارط ...واضاف بان هناك تونسيون اخرون انضموا الى المقاومة الفلسطينية منذ حرب 1948 حيث سافر المقاوم لزهر الشرايطي صحبة بعض رفاقه كما لا ننسى ميلود بن ناجح و اخرون ممن تم تبادل رفاتهم في الصفقة التي تمت سنة 2010 بين الكيان الصهيوني و حزب الله.و بين بولبابه سالم ان البعض يحاول الهاء الراي العام بقضايا جانبية والابتعاد عن جوهر الموضوع وهو العدوان الاسرائيلي على تونس من خلال استهداف تونسي في بلده. وقال بان الصهاينة يستهدفون العلماء ولا يستهدفون الدعاة و اصحاب ...