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Justice

امام المحكمة الإرهابي محمد العكاري: فرقة امنية عرضت علي توريط البحيري والعريض واللوز مقابل إطلاق سراح شقيقي وصهري

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - كشف الإرهابي والقيادي في تنظيم أنصار الشريعة محمد العكاري خلال محاكمته اليوم الجمعة 23 ديسمبر ان فرقة أمنية عرضت عليه توريط عدد من قيادات حركة النهضة مقابل إطلاق سراح شقيقه وصهره.

وحسب موقع " الصباح نيوز" فان العكاري اكد للقضاء في المحكمة الابتدائية بتونس حول ما يعرف بالجناح العسكري لأنصار الشريعة ان الفرقة الامنية طلبت منه توريط البحيري من خلال إعلانه بانه سلمه قائمة لقتل عدد من القضاة بعد رصدهم.
كما اكد العكاري ان الفرقة الامنية طلبت منه توريط العريض واللوز واعتبارهما قياديين في انصار الشريعة وهو ما رفضه.
وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في القضية وكشف ملابساتها ضمن قطب مكافحة الارهاب.





Publié le:2016-12-24 00:06:32

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7 de 7 commentaires pour l'article 135878

Mandhouj  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 12h 15m |           
الفرقة الأمنية التي عرضت عليك ، تابعة للموساد أو لوزارة الداخلية التونسية ؟ الهبال كثر ، و نتمنى لتونس أن تتعافى .

ثم على القضاء أن يكون على مستوى ما يجب أن يكون .. و أن يتابع هكذا تصريحات بفتح ملفات جديدة ، دون خوف .

Kakis Rafik  (Germany)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 11h 55m | Par           
هذا كذب و بهتان لخلط الأوراق و تضليل الشعب و العدالة . لماذا لم يرفض أساسا الأعمال اﻹرهابية من أساسها حتى لا يهوي إلى هذا المستنقع. لا بد من محاسبته و عقابه أشد العقوبات حتى يكون عبرة لغيره. و كأن أجدادنا و آبائنا كانوا في ظلال من أتباع قريش.

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 09h 37m |           
Au cas ou les aveux de ce terroriste s'avèreraient exactes , les enquêteurs de la police concernée doivent être très sévèrement punis pour que notre Police demeure comme l'eau de source ( incolore, inodore et sans saveur ) loin , très loin de tous les débats et toutes les considérations politiques .

Libre  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 51m |           
Une police tres tres tres propre et republicaine

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 31m |           
أين تعليق بولحناك وصاحب الأنفاق وصديقتهم سنطوعة؟هل نسمع لهم تعليقا على ماقاله هذا المتهم؟

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 01m |           
بدء خنّار النقابات الأمنية يظهر وتفوح رائحته ولكن السؤال الأهمّ لحساب من تعمل هذه الجهات الأمنية التي تريد إشعال حرب اهلية في البلاد

Almokh  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 07h 33m |           
أهل السياسة و الإعلام نائمين دون أي تعليق عن الخبر و كأنه أمر عادي



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