امام المحكمة الإرهابي محمد العكاري: فرقة امنية عرضت علي توريط البحيري والعريض واللوز مقابل إطلاق سراح شقيقي وصهري

وحسب موقع " الصباح نيوز" فان العكاري اكد للقضاء في المحكمة الابتدائية بتونس حول ما يعرف بالجناح العسكري لأنصار الشريعة ان الفرقة الامنية طلبت منه توريط البحيري من خلال إعلانه بانه سلمه قائمة لقتل عدد من القضاة بعد رصدهم.
كما اكد العكاري ان الفرقة الامنية طلبت منه توريط العريض واللوز واعتبارهما قياديين في انصار الشريعة وهو ما رفضه.
وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في القضية وكشف ملابساتها ضمن قطب مكافحة الارهاب.
Publié le:2016-12-24 00:06:32
Par:mandhouj (France )
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