امام المحكمة الإرهابي محمد العكاري: فرقة امنية عرضت علي توريط البحيري والعريض واللوز مقابل إطلاق سراح شقيقي وصهري

Samedi 24 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 00:06:32

- كشف الإرهابي والقيادي في تنظيم أنصار الشريعة محمد العكاري خلال محاكمته اليوم الجمعة 23 ديسمبر ان فرقة أمنية عرضت عليه توريط عدد من قيادات حركة النهضة مقابل إطلاق سراح شقيقه وصهره.وحسب موقع " الصباح نيوز" فان العكاري اكد للقضاء في المحكمة الابتدائية بتونس حول ما يعرف بالجناح العسكري لأنصار الشريعة ان الفرقة الامنية طلبت منه توريط البحيري من خلال إعلانه بانه سلمه قائمة لقتل عدد من القضاة بعد رصدهم.كما اكد العكاري ان الفرقة الامنية طلبت منه توريط العريض واللوز واعتبارهما قياديين في انصار الشريعة وهو ما رفضه.وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في القضية وكشف ملابساتها ضمن قطب مكافحة الارهاب.