لطفي العماري يرّد: سمّوني لطفي أنفاق و أنا فخور بهذه التسمية

وعلّق لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي على الريبورتاج بالقول " سمّوني لطفي أنفاق عندما تحدثت عن وجود أنفاق في تونس و أنا اليوم بعد هذا الريبورتاج فخور بهذه التسمية".
وتابع لطفي العماري " أنا متأكد أن هناك المزيد من الأنفاق التي تخبئ فيها الاسلحة والارهابيين في البلاد".
حاتم بلحاج : لطفي لعماري يكذب
من ناحية أخرى انتقد كرونيكور راديو اي اف ام حاتم بلحاج عشية الجمعة تصريحات لطفي لعماري حول تدريب حركة حماس لارهابيين في منطقة العالية في بنزرت و قال: لطفي لعماري يكذب لاني ابن المنطقة و لم يلاحظ السكان ان نشاط مشبوه كما ان مصدر طلقات الرصاص معروفة لدى الجميع لان ثكنة الجيش الوطني قريبة جدا ..''
و اعتبر حاتم بلحاج ان لعماري و معز الجودي و عبد العزيز المزوغي و مايا القسوري يمارسون كذبا كبيرا و يعانون من احقاد ايديولوجية . واضاف ان الكل يطلق تصريحات مضحكة ثم يقول انه مهدد بالقتل .
وكان الإعلامي لطفي العماري صرح في نوففمبر 2014 ان من بين قتلى العملية الإرهابية في جندوبة سنة 2014 عنصر من حركة حماس الفلسطينية مضيفا " لقد جاؤوا لتعليم الإرهابيين حفر الأنفاق.
Publié le:2016-12-23 22:15:41
Par:mandhouj (France )
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