لطفي العماري يرّد: سمّوني لطفي أنفاق و أنا فخور بهذه التسمية

Vendredi 23 Decembre 2016

بــاب نــات

حاتم بلحاج : لطفي لعماري يكذب





Publié le:2016-12-23 22:15:41

- بثت قناة الجنوبية مؤخرا ريبورتج حول عثور قوات الأمن بجهة الساحل التونسي على نفق بعمق 7 أمتار ويمتد على مسافة 45 متر .وعلّق لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي على الريبورتاج بالقول " سمّوني لطفي أنفاق عندما تحدثت عن وجود أنفاق في تونس و أنا اليوم بعد هذا الريبورتاج فخور بهذه التسمية".وتابع لطفي العماري " أنا متأكد أن هناك المزيد من الأنفاق التي تخبئ فيها الاسلحة والارهابيين في البلاد".من ناحية أخرى انتقد كرونيكور راديو اي اف ام حاتم بلحاج عشية الجمعة تصريحات لطفي لعماري حول تدريب حركة حماس لارهابيين في منطقة العالية في بنزرت و قال: لطفي لعماري يكذب لاني ابن المنطقة و لم يلاحظ السكان ان نشاط مشبوه كما ان مصدر طلقات الرصاص معروفة لدى الجميع لان ثكنة الجيش الوطني قريبة جدا ..''و اعتبر حاتم بلحاج ان لعماري و معز الجودي و عبد العزيز المزوغي و مايا القسوري يمارسون كذبا كبيرا و يعانون من احقاد ايديولوجية . واضاف ان الكل يطلق تصريحات مضحكة ثم يقول انه مهدد بالقتل .وكان الإعلامي لطفي العماري صرح في نوففمبر 2014 ان من بين قتلى العملية الإرهابية في جندوبة سنة 2014 عنصر من حركة حماس الفلسطينية مضيفا " لقد جاؤوا لتعليم الإرهابيين حفر الأنفاق.