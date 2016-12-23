Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Médias

لطفي العماري يرّد: سمّوني لطفي أنفاق و أنا فخور بهذه التسمية

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - بثت قناة الجنوبية مؤخرا ريبورتج حول عثور قوات الأمن بجهة الساحل التونسي على نفق بعمق 7 أمتار ويمتد على مسافة 45 متر .
وعلّق لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي على الريبورتاج بالقول " سمّوني لطفي أنفاق عندما تحدثت عن وجود أنفاق في تونس و أنا اليوم بعد هذا الريبورتاج فخور بهذه التسمية".
وتابع لطفي العماري " أنا متأكد أن هناك المزيد من الأنفاق التي تخبئ فيها الاسلحة والارهابيين في البلاد".

حاتم بلحاج : لطفي لعماري يكذب
من ناحية أخرى انتقد كرونيكور راديو اي اف ام حاتم بلحاج عشية الجمعة تصريحات لطفي لعماري حول تدريب حركة حماس لارهابيين في منطقة العالية في بنزرت و قال: لطفي لعماري يكذب لاني ابن المنطقة و لم يلاحظ السكان ان نشاط مشبوه كما ان مصدر طلقات الرصاص معروفة لدى الجميع لان ثكنة الجيش الوطني قريبة جدا ..''
و اعتبر حاتم بلحاج ان لعماري و معز الجودي و عبد العزيز المزوغي و مايا القسوري يمارسون كذبا كبيرا و يعانون من احقاد ايديولوجية . واضاف ان الكل يطلق تصريحات مضحكة ثم يقول انه مهدد بالقتل .


وكان الإعلامي لطفي العماري صرح في نوففمبر 2014 ان من بين قتلى العملية الإرهابية في جندوبة سنة 2014 عنصر من حركة حماس الفلسطينية مضيفا " لقد جاؤوا لتعليم الإرهابيين حفر الأنفاق.



Publié le:2016-12-23 22:15:41

rtt-1e2e48c51df99dca0da0d0a11c681fef-2016-12-23 22:15:41
    
    
    
    
    





8 de 8 commentaires pour l'article 135876

Kamelwww  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 11h 00m |           
يا عماري يا غبي، حماس همها الوحيد هو تحرير فلسطين.
كفاك شيزوفرينيا.
لو كنت من أهلك لتبرأت منك يا مسيلمة يا كذاب.

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 10h 18m |           
Laamari !!!!!!!!!!!!!!!!! un bijou rare !!!!!!!! très amusant qu'il devient une thérapie contre le stress !!!!!!!!!!!!! Son copain Boughallab aussi mais alors là " dharba dharba pour le stress !!!!!!!!!!!

Sinbad  (Qatar)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 10h 12m |           
أنت لطفي نفاق وأكبر طحان في تونس وأكبر قواد للفاسدين والمفسدين وبإذن الله سترتد نار حقدك على المسلمين والمؤمنين في تونس عليك فالله يمهل ولا يهمل

Libre  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 40m |           
Les crétins tunisiens et ses serveurs de démagogie croient a un traître et minable comme cette honte laamari.se pseudo journaliste lahass et spécialiste des mensonges ne peut avoir une raison et certainement ce qui a juste une petite cervelle de poulet

Selsebil  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 37m |           
Rhida.
Pourquoi réagir toujours avec émotions et non avec conscience. ( Je vous rappelle que conscience veut dire : con : avec et d'un autre côté science : savoir)
Lamari st un soldat, petit certes mais un petit soldat à la solde de forces occultes ( pas aussi occultes que ça) et préfère ses intérêts personnels à la conscience commune de notre pays. Toutes ses interventions sont issues d'une pensée rétrograde et mal pensante. Il est tel son visage, toujours fermé et on dirait qu'il est tout le temps en colère. Comment a t il su pour les tunnels et pour l'arrestation d'un supposé palestinien...
Je trouve personnellement que son discours est toujours empli de fausse rumeurs et de beaucoup d'incohérences. Il n'inspire pas confiance et il donne toujours l'impression qu'il avait raison et que les autres ont tort. Pour Azzytouna, c'est vraiment dommage que l'on ne puisse voir cette chaine car il y du bon sens et au moins de la matière à réflexion. Mais là c'est mon avis personnel qui, je vous le concède est largement subjectif.

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 37m | Par           
La future loi anti-normalisation avec le racisme et le sionisme doit inclure l'incrimination de la banalisation et de l'insulte de la lutte du peuple palestinien pour arracher ses droits qui sont reconnus par les nations unis.Ainsi les «porte-paroles »de ce mouvement terroriste réfléchiront avant de venir semer leur venin à travers certains médias qui sont en train de les accueillir à bras ouverts.

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 04h 07m |           
مافيكش دم

Ridha_E  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 02h 15m |           
Sans Babnet, je crois je n'aurais jamais vu une seule émission de Zitouna ou de Elmoutawassert. Cela pour une simple raison : ses animateurs et journalistes sont des benêts qui sont pires que la horde de mercenaires facebookistes à la solde des mieux payants.
Pour le sujet des tunnels, Laamari vous a répondu en passant le reportage de Al Janoubia dans l'émission 24/7 d'Alhiwar Attouni.
Sur ce, le petit Hatem Belhaj devrait réfléchir avant de s'attaquer à plus fort, plus patriote, plus documenté et plus instruit que lui.
Profitez encore de votre impunité tant que les irresponsables de la HAICA, sans couilles ni principes, vous laissent faire. Mais préparez-vous à ne plus la ramener et à souffrir quand de vrais responsables seront en place.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135876 37419|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires