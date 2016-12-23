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Politique

مبروك الحريزي: فشلوا في جعل صفاقس عاصمة للثقافة العربية فنجح الشهيد في جعلها عاصمة للمقاومة

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - قال النائب عن حراك تونس الارادة مبروك الحريزي اليوم الجمعة 23 ديسمبر خلال كلمته بمجلس الشعب أثناء جلسة مسائلة الحكومة حول عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري أن الحكومة فشلت في جعل صفاقس عاصمة للثقافة العربية الاسلامية فنجح الشهيد محمد الزواري في تحويلها الى عاصمة للمقاومة العربية.

وقال مبروك الحريزي أن الشهيد محمد الزواري يعتبر فخرا لتونس وفخرا للمقاومة العربية ضدّ الاحتلال الصهيوني, مضيفا " الشهيد محمد الزواري رمز للوحدة بين تونس وفلسطين".
وتابع مبروك الحريزي " محمد الزواري رمز للقضايا العادلة لشعوب العالم".





Publié le:2016-12-23 14:38:20

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1 de 1 commentaires pour l'article 135850

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 15h 31m |           
نجح الشهيد محمد الزواري في تحويلها الى عاصمة للمقاومة العربية
هل مدينة تصول وتجول فيها المخابرات الاسرائلية بلا محاسب ولا رقيب وينقل منها مباشرة مراسل للقناة العاشرة الاسرائيلية تكون عاصمة للمقاومة؟ ؟ ؟
كفانا ادعاءاتا باطلة واوهاما فالشهيد هو مراد الزواري الذي نال الشهادة بفضل كفاحه على ارض فلسطين وليس لصفاقس ولا لتونس يد في ذلك



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