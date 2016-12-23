مبروك الحريزي: فشلوا في جعل صفاقس عاصمة للثقافة العربية فنجح الشهيد في جعلها عاصمة للمقاومة

Vendredi 23 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 14:38:20

- قال النائب عن حراك تونس الارادة مبروك الحريزي اليوم الجمعة 23 ديسمبر خلال كلمته بمجلس الشعب أثناء جلسة مسائلة الحكومة حول عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري أن الحكومة فشلت في جعل صفاقس عاصمة للثقافة العربية الاسلامية فنجح الشهيد محمد الزواري في تحويلها الى عاصمة للمقاومة العربية.وقال مبروك الحريزي أن الشهيد محمد الزواري يعتبر فخرا لتونس وفخرا للمقاومة العربية ضدّ الاحتلال الصهيوني, مضيفا " الشهيد محمد الزواري رمز للوحدة بين تونس وفلسطين".وتابع مبروك الحريزي " محمد الزواري رمز للقضايا العادلة لشعوب العالم".