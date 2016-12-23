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Politique

سامية عبّو: افتقدناك يا سيادة الرئيس في المعارضة

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - عبرت النائبة عن سامية عبو في كلمتها في مجلس الشعب عن غضبها الشديد من التساهل الامني في مواجهة مخطط اغتيال الشهيد محمد الزواري.

وقالت سامية عبو " لست انتقد الأمنيين الأكفاء ولكن انتقد السياسة الأمنية الخاطئة والتي تصل الى حد التواطؤ" مضيفة " كيف يمكن لمراسل قناة العاشرة ان يدخل الى تونس ويقوم بالتصوير امام مبنى وزارة الداخلية وامام منزل الشهيد دون تدخل من قوات الامن.

وأوضحت سامية عبو ان جميع الذين تم اغتيالهم من البراهمي الى بلعيد الى الزواري معارضون للتطبيع مع إسرائيل.
من جانب اخر انتقدت سامية عبو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قائلة انه في ظل الاغتيالات السابقة كان يخرج علينا باعتباره جزء من المعارضة ليطالب باستقالة الحكومة وحل مجلس الشعب.
ووجهت عبو كلامه للسبسي قائلة ''افتقدناك يا سيادة الرئيس في المعارضة".



Publié le:2016-12-23 12:52:41

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