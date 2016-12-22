ناشط سياسي ألماني لأنيس العمري: نعلم انك بريئ وانه يتم التلاعب بك من المخابرات ككبش فداء

Jeudi 22 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 23:25:40

- وجه الصحفي الناشط السياسي الألماني "مارتن ليجون" دعوة الى المفتش عنه في عملية برلين أنيس العامري الى الخروج واثبات براءته من العملية الإرهابية في برلين.وقال الصحفي في فيديو عبر اليوتيوب " اعتقد أن أنيس العامري لا علاقة له بالحادثة وهو ملعوب للإيقاع به في يد الأمن.وطالب الصحفي من المشتبه به التونسي تصوير فيديو أو إجراء مكالمة هاتفية لتوضيح موقفه وعلاقته بما نسب إليه من تهم و تحديد مكانه وقت الهجوم.و قال الصحفي الالماني " اذا تم القبض على العمري فسيتم تصفيته أثناء الاعتقال و الشنق في الزنزانة في أول ليلة وسيكون كبش فداء ولن يمنحوه فرصة الكلام.وعبر الصحفي الألماني من استغرابه من كيفية إيجاد بطاقة هوية بعد 3 أيام من وقوع الجريمة في الشاحنة قائلا" من غير المعقول أن المنفّذين يتركون وثائقهم الشخصية مكان وقوع الجريمة .جدير بالذكر ان السلطات الألمانية تبحث عن انيس العمري المتهم الرئيس في الهجوم بشاحنة في برلين.