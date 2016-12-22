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Politique

ناشط سياسي ألماني لأنيس العمري: نعلم انك بريئ وانه يتم التلاعب بك من المخابرات ككبش فداء

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - وجه الصحفي الناشط السياسي الألماني "مارتن ليجون" دعوة الى المفتش عنه في عملية برلين أنيس العامري الى الخروج واثبات براءته من العملية الإرهابية في برلين.

وقال الصحفي في فيديو عبر اليوتيوب " اعتقد أن أنيس العامري لا علاقة له بالحادثة وهو ملعوب للإيقاع به في يد الأمن.
وطالب الصحفي من المشتبه به التونسي تصوير فيديو أو إجراء مكالمة هاتفية لتوضيح موقفه وعلاقته بما نسب إليه من تهم و تحديد مكانه وقت الهجوم.
و قال الصحفي الالماني " اذا تم القبض على العمري فسيتم تصفيته أثناء الاعتقال و الشنق في الزنزانة في أول ليلة وسيكون كبش فداء ولن يمنحوه فرصة الكلام.
وعبر الصحفي الألماني من استغرابه من كيفية إيجاد بطاقة هوية بعد 3 أيام من وقوع الجريمة في الشاحنة قائلا" من غير المعقول أن المنفّذين يتركون وثائقهم الشخصية مكان وقوع الجريمة .
جدير بالذكر ان السلطات الألمانية تبحث عن انيس العمري المتهم الرئيس في الهجوم بشاحنة في برلين.



Publié le:2016-12-22 23:25:40

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2 de 2 commentaires pour l'article 135826

Med Maaloul  (Netherlands)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 01h 48m |           
سبحان الله، الألماني يدافع عن التونسي و التونسي اللحاس يحب ولد بلادو يطلع إرهابي بالسيف...

Slimene  (France)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 00h 00m |           
@Sami Ben Azaiez.En France aussi l'un des frères Khouachi avait laissé sa carte d'identité dans la voiture qu'il avait utilisé.Seulement Il s'était avéré que c'était bien eux par la suite puisqu'ils avaient pris en otages des personnes d'une usine où ils s'étaient réfugiés.Ce que tu dis n'est pas vrai surtout qu'ils avaient bien mieux que la pièce d'identité,à savoir son ADN dans le camion.Vous adorez tous la théorie du complot En
Tunisie et vous vous délectez de nuisance avec ce jeune allemand psychopathe qu'aucun journal allemand n'en parle.



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