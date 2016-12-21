الأزهر العكرمي يكشف: صاحب قناة تلفزية تونسية يتعامل مع القناة العاشرة الاسرائلية و ساعدها على البث من تونس

وقال الأزهر العكرمي خلال استضافته في برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي أنه سبق وأن تقدّم بقضية في وجود معدات اعلامية متطورة لدى شركة انتاج تتعامل مع وسائل الاعلام الاسرائيلية الا أنه تّم رفض القضية والحكم لصالح شركة الانتاج, مضيفا " هناك صاحب قناة تلفزية تونسية تدخل لفائدة شركة الانتاج التي تتعامل مع وسائل الاعلام الاسرائيلية".
وتابع الأزهر العكرمي " استعمال مراسل القناة العاشرة لوسائل متطورة في تغطية لحادثة مقتل الشهيد الزواري يعيد الأذهان الى شركة الانتاج وصاحب القناة التي يتعامل معها".
Publié le:2016-12-21 23:39:41
Par:Azzah (France )
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