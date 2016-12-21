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الأزهر العكرمي يكشف: صاحب قناة تلفزية تونسية يتعامل مع القناة العاشرة الاسرائلية و ساعدها على البث من تونس

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - كشف القيادي في حركة نداء تونس الأزهر العكرمي يوم الاربعاء 21 ديسمبر أن هناك صاحب قناة تلفزية تونسية يتعامل مع القناة العاشرة الاسرائيلية وساعدها على البث من تونس.

وقال الأزهر العكرمي خلال استضافته في برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي أنه سبق وأن تقدّم بقضية في وجود معدات اعلامية متطورة لدى شركة انتاج تتعامل مع وسائل الاعلام الاسرائيلية الا أنه تّم رفض القضية والحكم لصالح شركة الانتاج, مضيفا " هناك صاحب قناة تلفزية تونسية تدخل لفائدة شركة الانتاج التي تتعامل مع وسائل الاعلام الاسرائيلية".
وتابع الأزهر العكرمي " استعمال مراسل القناة العاشرة لوسائل متطورة في تغطية لحادثة مقتل الشهيد الزواري يعيد الأذهان الى شركة الانتاج وصاحب القناة التي يتعامل معها".





Publié le:2016-12-21 23:39:41

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9 de 9 commentaires pour l'article 135771

Karimyousef  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 12h 21m | Par           
Où le problème,tout le monde échange avec Israël y compris les palestiniens.la solution est de normaliser nos relations avec ce pays. La phraséologie pseudo révolutionnaire est une illusion. Bourguiba a proposé depuis 1965 d'établir des relations apaisées avec Israël.

Observateur  (Canada)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 12h 09m |           
الطحين و القوادة طلعوا عابرين لللقارّات و المحيطات فبحيث التونسي الطحّان أب عن جد (معناها تعلم ولا تعلمت الصّنعة من بوه ولا بوها إلّي كان زادة هو طحّان و قوّاد من عهد فرنسا و حتى من بعد) و إلي راضع الطحين مع لحليب ، كي يهاجر لكندا و لا أي بلاد أخرى ،وحتّى كان يكون لاباس عليه، دودة الطحين تقعد ديما ملازمتّو و ما تفارقوش و ما تخطاووش و تلقاه يحربط باش يعوّض إلّي كان يطحنلهم في البلاد و ما يرتاح حتّى لين يلقى أشكون يلحسلو و يبرّد على قلبو على خاطر
الطحّان كيفو كيف الكلب، ما يرتاح ، كان كي يلقى سيّد.وتلقاه يفرح كيف يوصّلوا معلومة ، كيما الكلب إلّي يفرح كي يجيب لسيدو عود لحطب إلّي لوحوا. الطحّان هو أرخص و أحقر و أتفه حيوان على وجه الأرض.

Mandhouj  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 38m |           
@ Ridha_E (France)

Salut,
ce qui m’intéresse c'est d'être collaboratif , incitatif à la vérité et faire le nécessaire pour mettre au clair et assainir l'espace médias dans notre pays.
La problématique en Tunisie , plusieurs à titre individuel (casquette professionnelle ou citoyenne) disent beaucoup des choses mais ils n'agissent pas même s'il font partie du pouvoir, et s'ils agissent ça reste limiter ... Et ça c'est très dangereux pour notre pays.

Bien à vous.

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 08h 51m |           
La Janoubiya : une chaine interlope , qui a énormément d'argent, qui vit à l'aise malgré une absence totale de publicité et qui apparemment est bien soutenu surtout de certains milieux français et c'est elle dont il est question dans les propos de Akremi

Travis Sikma  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 05h 54m | Par           
التونسي قدام الفلوس يبيع امو و بوه و....مؤخرته...

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 23h 51m | Par           
قد تكون الجنوبية؟

Ridha_E  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 23h 28m |           
@Mndhouj et Essoltan

Il ne faut pas prendre vos infos dans un seul site vous référer à une seule source.
Si vous aviez suivi cette affaire un peu partout (sur tous les médias) pour pouvoir faire des recoupements, vous auriez su que Akrmi, en sa qualité d'avocat et non de ministre, a déjà cité sur Attasiaa (la 9), par exemple, les raisons qui le relient à sujet.
En fait, il porté plainte contre ces sociétés de production illégales et non déclarées qui collaborent avec n'importe qui y compris les israéliens et qui causent des préjudices énormes aux sociétés déclarées.
Si je souviens bien, il avait même cité le nom du juge qui a autorisé ces sociétés illégales à exercer librement.
Ne lui reprochez pas de se dérober.

Essoltan  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 36m |           
هذه معلومة عندك من وقت إللي كنت في الداخلية , والآن تستعمل فيها كوسيلة ضغط لأغراض شخصية

C'est ça le mal Tunisien , tout le monde est au courant de tout et personne n'est au courant de rien . Nos politiques , comme nos journalistes sont les sources de nos malheur ...

Mandhouj  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 19m |           
Il faut dire le nom , les noms, de la société et du propriétaire ... il ne faut pas avoir peur ... et puis est ce qu'il s'agit de cette société ou d'une autre qui facilité l'affaire au journaliste israélien ? là c'est l’enquête qui va le dire .. mais vous vous pouvez annoncer les noms et ça ne sera pas une entrave au travail de justice. "sauf s'il y a el fased qui tu tout le monde", est ce que vous avez peur de ce fased ? si c'est le cas
, pourquoi vous parlez alors ?

Bizarre vous êtes à Nida Tounis !



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