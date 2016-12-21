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صحفي القناة العاشرة يظهر من جديد ويتحدث عن اغتيال الزواري

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - ظهر الصحفي الإسرائيلي" Moav Vardi" الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 على قناة العاشرة العبرية وهو أول ظهور له منذ قدومه إلى تونس وتقديمه من مدينة صفاقس.

وقد ظهر في نشرة الأخبار التابعة لهذه القناة معرّجا على دخوله تونس والتقرير الذي أعدّه من مدينة صفاقس.
وكتب الصحفي الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء على صفحته في "تويتر" معلّقا على تصريح وزير دفاع الكيان الصهيوني الذي لمّح فيه لمسؤولية إسرائيل في اغتيال الزواري "إنه بعد صمت دام خمسة أيام مسؤول حكومي يعلق على تصفية الزواري في تونس".
جدير بالذكر ان دخول الصحفي الإسرائيلي الى تونس قد اثار جدلا في البلاد خاصة وانه قام بالتصوير امام منزل الشهيد الزواري.





Publié le:2016-12-21 19:51:10

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3 de 3 commentaires pour l'article 135747

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 06m |           
Al Jazira demeure bon gré malgré une antenne digne du respect et nos antennes exceptées quelques une ne sont que des boutiques ou l'on fait le commerce de la médiocrité et de l'ignominie.

Oceanus  (Spain)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 18h 35m |           
Est ce que cette personne est encore en tunisie ouquoi.

Mhg_BN  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 10m |           
Al Jazeera a été la première chaine à confirmer l'implication du Mossad dans l'assassinat de notre martyr Zouari, paix en son âme.
C'est du professionnalisme vrai, malheureusement absent de nos chaines.
Alors on a bien raison de les traiter d'I3lam al 3ar, à l'exception de quelques unes heureusement.



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