صحفي القناة العاشرة يظهر من جديد ويتحدث عن اغتيال الزواري

Mercredi 21 Decembre 2016

بــاب نــات

שר הביטחון ליברמן בהתייחסות ראשונה לחיסול המחבל בתוניסיה: "כנראה שלא היה מדובר במועמד לזכייה בפרס נובל לשלום" @MoavVardi pic.twitter.com/acTjMkUzkY — חדשות 10 (@news10) 20 décembre 2016





Publié le:2016-12-21 19:51:10

- ظهر الصحفي الإسرائيلي" Moav Vardi" الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 على قناة العاشرة العبرية وهو أول ظهور له منذ قدومه إلى تونس وتقديمه من مدينة صفاقس.وقد ظهر في نشرة الأخبار التابعة لهذه القناة معرّجا على دخوله تونس والتقرير الذي أعدّه من مدينة صفاقس.وكتب الصحفي الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء على صفحته في "تويتر" معلّقا على تصريح وزير دفاع الكيان الصهيوني الذي لمّح فيه لمسؤولية إسرائيل في اغتيال الزواري "إنه بعد صمت دام خمسة أيام مسؤول حكومي يعلق على تصفية الزواري في تونس".جدير بالذكر ان دخول الصحفي الإسرائيلي الى تونس قد اثار جدلا في البلاد خاصة وانه قام بالتصوير امام منزل الشهيد الزواري.