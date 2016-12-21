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الامين البوعزيزي يرد على الطاهر بن حسين

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - في تدوينة كتبها ردا على تصريحات الطاهر بن حسين الذي اعتبر فيها ان القائد القسامي محمد الزواري هو شهيد حماس و ليس شهيد تونس ، رد المناضل القومي و الباحث في الانتروبولوجيا الثقافية الامين البوعزيزي بقوة و وصف بن حسين بالصباب و كتب :

"الشهيد بالنسبة لي هو من استشهد من أجل تونس" (الطاهر معدنوس شُهر صبّابْ، في غمز رخيص في حق الشهيد القسّامي محمد الزواري). .
الدفاع عن فلسطين دفاعٌ عن تونس... ومن لم يكن هواه فلسطينيا، فهو مجرّد حرْكي قوّاد فرانسا. على فكرة، سيدك وتاج راسك الشهيد القائد الأزهر الشرايطي، عام 48 يمّم وجه شطر فلسطين، ولمّا لم تُكتب له الشهادة عاد الى تونس مسلحا بخبرة القتال وتزعم جيش تحرير تونس من ربقة الاحتلال الفرنسي.. وأعدمه لاحقا الوكيل الفرنسي برتبة رئيس جمهورية تابعة!!!
امضاء، تونسي فلسطيني الهوى والهوية. . - الأمين "





Publié le:2016-12-21 08:41:19

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9 de 9 commentaires pour l'article 135728

Kamel62  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 15m |           
كبر وهتر وخرف

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 13h 49m |           
بالله يا سي لمين على شكون اترد ؟؟؟؟
قالو سكتَّ وقد خُوصِمت قُلت لهــم """"" إن الجـــواب لبــاب الشـــر مفتـاح

والصمت عن جاهل أو أحمـق شرف """"" وفيــه أيضاً لِصون العرض إصلاح

أما ترى الأسد تُخشى وهي صامتة؟ """"" والكــلب يُخسى لِعَمْري وهو نَّبــاح



لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر.. مثقالٌ بدينار!

Libre  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 41m |           
Le problème de la tunisie sont ses ignorants tel tahar maadnous et ses semblables qui ne savent rien sauf trahir mentir et raconter des foutaises .les rejetons des mouchards de la colonisation profitent du pays que les patriotes ont défendus avec leur sang

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 10h 51m |           
المشكلة أنّ الصبابة والقوادة والصبايحية مازالوا متزعمين المشهد الإعلامي.

Saleh Yezzaoui  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 33m |           
لنكن واقعيين بغض النظر عن بن احسين . الشهيد هو شهيد القسام و فلسطين فعلا بما انهم هم الذين جندوه و هم الذين خسروه اما بالنسبة لتونس فانه كان نكرة قبل شهادته و لا يعطونه اهمية و لا حتى يعرفون انه هناك تونسي موجود يعمل باحثا و مهندسا صناعيا ابدا ابدا . فبلا كذب و غوغائية ايها الراكبون على الاحداث و الفاشلون . انه فعلا شهيد القسام شهيد فلسطين و شهيد اهله و خاصة شهيد نفسه . انا العالمي mshben1.

Radius  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 31m |           
بالسواك الحار

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 20m |           
هو أدنى من أن يخاطب بهذا... مستواه مستوى صباب كما نعته الأمين، تهكم على سيده المنصف بن سالم رحمه الله و باع المعدنوس في قناته استهزاء بماضي مناضل شريف أبى أن يبيع ضميره و مبادئه كما فعل هو، وسعى لكسب لقمة عيسه بكل شرف و لم يسع لجمع الملايين يمنة ي يسرة كما فعل هو.

Aziz1  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 14m |           
Bravo Lamine

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 58m | Par           
رد ...بالسواك الحار..



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