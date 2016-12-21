الامين البوعزيزي يرد على الطاهر بن حسين

"الشهيد بالنسبة لي هو من استشهد من أجل تونس" (الطاهر معدنوس شُهر صبّابْ، في غمز رخيص في حق الشهيد القسّامي محمد الزواري). .
الدفاع عن فلسطين دفاعٌ عن تونس... ومن لم يكن هواه فلسطينيا، فهو مجرّد حرْكي قوّاد فرانسا. على فكرة، سيدك وتاج راسك الشهيد القائد الأزهر الشرايطي، عام 48 يمّم وجه شطر فلسطين، ولمّا لم تُكتب له الشهادة عاد الى تونس مسلحا بخبرة القتال وتزعم جيش تحرير تونس من ربقة الاحتلال الفرنسي.. وأعدمه لاحقا الوكيل الفرنسي برتبة رئيس جمهورية تابعة!!!
امضاء، تونسي فلسطيني الهوى والهوية. . - الأمين "
Publié le:2016-12-21 08:41:19
Par:Azzah (France )
Sur:وحشية بشّار وجحيم حلب