الامين البوعزيزي يرد على الطاهر بن حسين

Mercredi 21 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 08:41:19

- في تدوينة كتبها ردا على تصريحات الطاهر بن حسين الذي اعتبر فيها ان القائد القسامي محمد الزواري هو شهيد حماس و ليس شهيد تونس ، رد المناضل القومي و الباحث في الانتروبولوجيا الثقافية الامين البوعزيزي بقوة و وصف بن حسين بالصباب و كتب :"الشهيد بالنسبة لي هو من استشهد من أجل تونس" (الطاهر معدنوس شُهر صبّابْ، في غمز رخيص في حق الشهيد القسّامي محمد الزواري). .الدفاع عن فلسطين دفاعٌ عن تونس... ومن لم يكن هواه فلسطينيا، فهو مجرّد حرْكي قوّاد فرانسا. على فكرة، سيدك وتاج راسك الشهيد القائد الأزهر الشرايطي، عام 48 يمّم وجه شطر فلسطين، ولمّا لم تُكتب له الشهادة عاد الى تونس مسلحا بخبرة القتال وتزعم جيش تحرير تونس من ربقة الاحتلال الفرنسي.. وأعدمه لاحقا الوكيل الفرنسي برتبة رئيس جمهورية تابعة!!!امضاء، تونسي فلسطيني الهوى والهوية. . - الأمين "