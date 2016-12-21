صفحات الفايسبوك تعيد نشر تحذيرات حاخام يهودي لتونس من تهديدات الصهاينة

Mercredi 21 Decembre 2016

بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي للفايسبوك فيديو قديم " لحاخام يهودي" يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحذر تونس من الجواسيس وعملاء الصهاينة وذلك في مسيرة لنصرة القضية الفلسطينية اثر حرب غزة 2014.

وقد قال الحاخام اليهودي موجها كلامه للتونسيين " احذروا فهنالك جواسيس وعملاء يعملون على زرع الفتنة بينكم وهم موجودون لتهديد الجمهورية التونسية والشعب التونسي.

جدير بالذكر ان حركة حماس قد نعت الشهيد محمد الزواري الذي اغتيل امام منزله في صفاقس من قبل الموساد.









Publié le:2016-12-21 23:01:43



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