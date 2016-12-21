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صفحات الفايسبوك تعيد نشر تحذيرات حاخام يهودي لتونس من تهديدات الصهاينة

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي للفايسبوك فيديو قديم " لحاخام يهودي" يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحذر تونس من الجواسيس وعملاء الصهاينة وذلك في مسيرة لنصرة القضية الفلسطينية اثر حرب غزة 2014.
وقد قال الحاخام اليهودي موجها كلامه للتونسيين " احذروا فهنالك جواسيس وعملاء يعملون على زرع الفتنة بينكم وهم موجودون لتهديد الجمهورية التونسية والشعب التونسي.
جدير بالذكر ان حركة حماس قد نعت الشهيد محمد الزواري الذي اغتيل امام منزله في صفاقس من قبل الموساد.




Publié le:2016-12-21 23:01:43

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3 de 3 commentaires pour l'article 135726

Azzah  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 12h 11m |           
Allahou Akbar de la bouche d'un orthodoxe juif anti-sioniste c'est beaucoup plus propre qu'un Allahou Akbar crié par un daeshien drogué alcoolisé en train de trancher la te d'un être humain, souvent musulman.

Oui, aux USA et même en Israël vivent des communautés de juifs anti-sionistes.

Pour eux, comme pour d'autres juifs qui sans être orthodoxes sont tout simplement juifs (comme ce jeune juif tunisien souriant à côté de ce jeune juif orthodoxe américain) la création d'un état dit juif est opposé au judaïsme.

Ils sont assez drôles dans leur attitude, souvent ont le visage souriant, jovial quasiment amusé : en Israel ils se sont organisés de telle manière que tout ce qu'ils consomment ne soit pas made in israel; aux USA ils organisent manifestations et conférences souvent avec des représentants des pays attaqués ou visés par Israel, pour exprimer leur appartenance au judaisme et à leur opposition aux méfaits du sionisme.

Sur cette video c'est le visage du jeune tunisien qui est beau pendant que son ami américain et dans notre langue (mieux parlée que par beaucoup de nos intellectuels et artistes...) s'adresse à son pays et au peuple auquel il appartient. Fraternité entre deux juifs opposés aux méfaits qu'une poignée de sionistes avides fait déferler sur le monde arabe et bientôt ailleurs aussi.




BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 26m |           
@ Cartaginois2011
"Le nouveau conseil de renseignements doit identifier ces personnes."
Oui certes, il va identifier ces personnes,... mais pour mieux les protéger.
Ce conseil est très important pour leurs activités, ils y seront sans doute largement représentés

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 54m | Par           
Ce qu'il dit est probablement vrai,d'ailleurs une partie des personnes désignées ne peut être formée que par ceux que nous écoutons et voyons sur nos médias sous différents titres:expert,chroniqueur...et qui n'arrêtent pas de semer la discorde entre les tunisiens.Le nouveau conseil de renseignements doit identifier ces personnes.



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