انفجار لغم في جبل مغيلة من معتمدية جلمة دون تسجيل خسائر بشرية

Mardi 20 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 19:47:25

- انفجر مساء اليوم الثلاثاء لغم بمنطقة من جبل مغيلة في معتمدية جلمة حسب ما أفاد به مصدر أمني في ولاية سيدي بوزيد مراسلة (وات).وقد أثار الانفجار فزع أحد المواطنين (من منطقة البشتية من معتمدية جلمة) الذي كان بصدد رعي أغنامه بالقرب من المكان مما تسبب في سقوطه وتعرضه لإصابة خفيفة على مستوى ساقه.وقد تم نقله الى المستشفى المحلي بجلمة لتلقي الاسعافات اللازمة حيث أفاد في تصريحه أن اللغم انفجر على مقربة منه مما حال دون تعرضه لإصابات خطيرة.ويشار إلى أن جزء كبيرا من جبل مغيلة يعتبر منطقة عسكرية مغلقة منعت السلطات الامنية والعسكرية المواطنين من دخولها حيث تشهد بين الحين والاخر تحركات مشبوهة لعدد من العناصر الارهابية.