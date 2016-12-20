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Politique

برهان بسيّس: مغتالو محمد الزواري غادروا تونس بحرا

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - قال الاعلامي برهان بسيّس في تصريح لاذاعة الديوان أنّ مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري تعمدوا ترك ادوات الجريمة وراءهم لتبليغ رسالة مفادها ان الجهة التي يتبعونها قادرة على ضرب اعداءها في ايّ مكان من العالم من ناحية و لاخفاء تبنّيها لعملية الاغتيال من ناحية اخرى،حسب قوله.

و علّق بسيّس على ما تم الاعلان عنه خلال الندوة الصحفية التي التأمت امس بمر وزارة الداخلية بخصوص حادثة اغتيال الشهيد محمد الزواري ،بالتاكيد على انّه لن يتمّ القبض على منفّذي عملية الاغتيال "لأنهم غادروا تونس"،حسب قوله، مرجّحا خروجهم منها عن طريق الحدود البحرية بذات الطريقة التي اعتمدها عملاء 'الموساد' في اغتيال القيادي بحركة فتح ابو جهاد في منزله بمنطقة سيدي بوسعيد في الثمانينات.
و فسّر بسيّس تحميله الموساد مسؤولية اغتيال الشهيد محمد الزواري يوم تنفيذ الجريمة، بالقول ان 'هناك فرق بين غياب المعرفة و غياب المعلومة'،مضيفا ان كل المؤشرات و المعطيات كانت توحي بضلوع 'الموساد' الصهيوني في عملية الاغتيال.





Publié le:2016-12-20 23:22:37

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10 de 10 commentaires pour l'article 135700

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 12h 24m | Par           
Le jour de fuite par mer coïncide t il avec le jour du naufrage du bateau El Baraka Mahdia?À vérifier.

Langdevip  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 15h 07m |           
@jaket الجكيتة

@Elbouhali jebali

لمعلم راهو langdevip إقول فالحق و وطني و انتم يا عبيد الشيطان القرضاوي اصبحتم عبيد

للمتاجرة بالدين و تبييض الفاساد والمفسدين و صبتوا تحت الذل والمذلة حتي صبح الزلم برهان

قائدكم الجلل

لبريمة فيكم ما خدمش العسكر

مشكورين قد ما تسبوني في هذا الموقع تعطوني اكثر شعبية باش نقول كلمت الحق اكثر


Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 13m |           
يظهرلي كسكسلو يرجع لاصلو
هاو بدا يبيض في بن علي من جديد
محمّد الزواري شهيد وشهيد الأمّة ومعاها بن علي عمل نسبة نمو 5 في المائة باش وحدة تهز لخرة.
وزاد قال وكان جاء بن علي فاسد ما يعملش نسبة نمو 5 في المائة. وقال زادا ضحايا بن علي على أقصى تقدير 10000 إللّي عذبهم وسجنهم بن علي. أمّا 12 مليون تونسي (ناقص 10000) شايخين ياكلوا يشربوا يمشيوا للستاد ويلعبوا و... ؟ هيّا سي برهان نتحاسبو. التعليم إللّي فسد وتضرّر منه كل الشعب التونسي (وأصبحنا في ذيل القائمة والشهايد متاعنا ماعدش معترف بيها العالم) على شكون تحسبو ؟ على رئيس موريتانيا ؟ والإعلام الفاسد متع المجاري على شكون تحسبو ؟ و 700 ألف بطّال
على شكون تحسبهم ؟ والفساد إللّي كثر والزطلة إللي منتشرة في المعاهد الثانوية ؟ على شكون تحسبها والرشاوي إللي منتشرة في الإدارات على شكون تحسبها والفساد والعراء الفاضح المنتشر في البلاد على شكون تحسبو ؟ والتخلّف الحضاري على شكون تحسبو ؟
يزّي يا برهان راهو عيب ؟ خلّينا نقولو برهان بسيّس بدا يتوب وبدا يمشي في الطريق الصحيح. ياخي كل ما نغمضو عينينا وكل ما ننساو ونتناساو ونقولو السيد هذا رجع للطريق المستقيم تخرج أنت وتقولنا راكم غالطين فيّ راني مازلت كيما كنت. وكيما قال بورقيبة : نرجعوا كيف ما كنّا قبل الزيادات.

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 02m |           
@Slimene : Je dis n'importe quoi
La Central Intelligence Agency (CIA, Agence centrale de renseignement), fondée en 1947 par le National Security Act, est l'une des agences de renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l'acquisition du renseignement (notamment par l'espionnage) et de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Elle a le statut juridique d'agence indépendante du gouvernement des États-Unis,
conduire des opérations clandestines à l'étranger.

l'ensemble des seize agences de l'Intelligence Community avait un budget annuel de 75 milliards de dollars et employait quelque 200 000 personnes(div.Nations) dans le monde, y compris des entrepreneurs privés

Jaket  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 10h 53m |           
إلى التافه /َ: LANG DEVIP
تقعد عمرك كامل ونتي تنبح كالكلب و لن تستطيع أن تفعل شئ لأنك لا شئ
عقدتك هي النهضة . هذا حزب قوي عل مخك الخامج . حزب منظم يخدم على روحو فرض إحترام العالم بحنكة قيادته السياسية رغم النقائص .
الحاجة الي يلزمك تفهمها رغم أنك قليل فهم أنك كي الكلب إلي ينبح على طيارة

Jebali Naoufel  (Canada)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 23h 55m |           
A(Langdevip) surement tu te dis au fond de toi ,que je suis brillant et amusant d'avoir des commentaires qui attaquent les ********* et ennahdha (des fois oui mais très rarement) ce n'est pas par ce que je les soutient mais quand un commentaire est fais juste pour les attaquer la je n'ai aucun respect pour cette personne alors au lieu de critiquer les autres commence par toi même ( e jmal ma choufech 5idbtou) et essayons de lever le niveau tu
vas voir que c'est bénéfique pour toi et pour toute la société.

Ettounssi  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 23h 45m |           
المفكر و المحلل السياسي برهان بسيّس يريد طمس اخطائه و رد الاعتبار لنفسه بطريقة ذكية حسب تقديره و التمركز من جديد حسب موازين القوى... وجد الفرصة السانحة في حادثة اغتيالٍ ذات بُعدٍ دولي و مرتبطة بالقضية الفلسطينية و ذلك اولا بالدفاع عن اشخاص بعيدين عنه و ثانيا بانتقاد اشخاص قريبين منه

Langdevip  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 22h 07m |           
السلام عليكم
دزيتولي اني جيت



تونس تعبت ياسر و صبت كيف الهجالة إلي إجي يركب برداعي , و صبحت قاعدة للأزلام والمتحيلين

باسم اعلام الطحين والقطرة

البسيس كبير الآلزام و مغرد التجمع صبح إصول وي إجول كيف القنفود إلي تطلع العلوم من راسو

وي إزكي في لخوانجية , و يعرف إلي النهضة والطرطور من المقربين للدولة العبرية

المزكية من دويلت قذر الراعي الاكبر للارهاب الدولي مع العثماني الاخواني لرذوخان مدمر الدول

العربية و امريكة الام الحنون للدولة العبرية

منين جاب المعلومات سي البسيس , كيفاش عرف إلي اعرافوا لقدم المصاد هو إلي قتل البطل

كيفاش يعرف إلي الموصاد دخل و قتل عن طريق البحر

كيفاش من اول دقيقة صرح بهذا الكلام الخطير و ما مدش الامن بالمعلومة , إنا كا مواطن بسيط

نطلب المحاكمة لهذا الزلم إلي استبلس و صبح راعي للاحداث , و بنفس الطريقة هذا الزلم و امثالوا

إحبوا إرجعوا تونس كيف لبنان ايام زمان , مع الاحزاب الانتهازية و على راسهم النهضة الاخوانية

والنداء المشلول



تحية وطنية للجميع

Slimene  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 19h 58m |           
@Elmejri.Tu dis n'importe quoi.Il peut y avoir des échanges de renseignement entre la CIA et le mossad mais dire que La CIA travaille pour le Mossad c'est du n'importe quoi.Des espions israéliens ont été emprisonnés à vie aux États Unis.Les intérêts américains ne convergent pas avec ceux d'Israel.Par contre la CIA avait prévenu le gouvernement de Laarayedh de l'assassinat de Brahmi sans que le gouvernement de la troïka ne réagisse.

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 18h 48m | Par           
الحكومة والرئيس على علم بكل شيء لأن مرزوق أمضى نيابة على البجبوج وثيقة البايات ...السفارة الامريكية فى تونس هى فرع الموساد و فرع المخابرات الامريكية فى نفس الوقت😡🇹🇳👎🏿



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