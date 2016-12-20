Radio Babnet Tunisie  On Air: 100% - Tarab .....  
Politique

شارع الحبيب بورقيبة: مسيرة منددة باغتيال الشهيد محمد الزواري

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - ندد مئات من المحتجين من أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وأعضاء من مجلس نواب الشعب ومواطنين، بعملية إغتيال المهندس التونسي الشهيد محمد الزواري الخميس الفارط، من طرف عناصر أجنبية، والتعدي على حرمة الوطن، داعين إلى الإسراع في الكشف عن الجهات التي تقف وراء تصفيته.

ورفع المحتجون خلال وقفة إحتجاجية سلمية أنتظمت اليوم الثلاثاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة، أعلام تونس وفلسطين وصور الشهيد الزواري، هاتفين بضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوحيد الصفوف من أجل مقاومته، ومشددين على وجوب صون السيادة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن "التقصير".
وقال الناشط الحقوقي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي، في تصريح ل (وات)، "كنا نود أن يقدم وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الإثنين، الموقف السياسي للحكومة التونسية من الاعتداء على حرمة التراب التونسي من طرف العصابات الصهيونية والمخابرات الإسرائيلية، عوض الإقتصار على المسائل التقنية المتعلقة بالجريمة".
وأعرب الطريفي، عن أمله في أن يكشف القضاء التونسي عن بقية خيوط عملية الاغتيال، معربا في المقابل عن إستغرابه مما أسماه ب "الاختراقات غير المقبولة"، سواء من قبل العصابة التي إغتالت محمد الزواري أو عند تمكين الصحفي الإسرائيلي من التصوير دون أية مساءلة أو مراقبة، حسب تعبيره.

من ناحيته، صرح عضو مجلس نواب الشعب سالم الأبيض، المشارك في الوقفة الإحتجاجية السلمية، بأن وزير الداخلية "أغرق الندوة الصحفية في التفاصيل الفنية لعملية الاغتيال، وكان عليه أن يتجاوز هذه المقاربة ويتبنى المقاربة السياسية للحكومة من خلال إدانتها للعملية البشعة التي تم اقترافها"، مشددا على ضرورة الكشف عن الأطراف والأجهزة الحقيقية التي تقف وراء عملية الاغتيال، وليس التحدث عن العناصر الأجنبية الضالعة في الجريمة فحسب، وفق تقديره.


وذكر بأن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، تقدمت بمطلب لرئاسة المجلس لعقد جلسة عامة استثنائية للتنديد بهده الجريمة النكراء، وإطلاق مبادرة تشريعية جديدة لتجريم التطبيع، واصفا عملية إغتيال المهندس الزواري "بجريمة دولة"، على خلفية سياسية، لا سيما بعد إعتراف كتائب القسام الفلسطينية بمشاركة الفقيد الزواري في المقاومة الفلسطينية.
أما الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، فقد إعتبر محمد الزواري "شهيد الوطن"، داعيا الحكومة التونسية الى توجيه الاتهام صراحة إلى الكيان الصهيوني وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في القيام بعملية الاغتيال، الى جانب تدويل القضية، وسن مشروع قانون لتجريم التطبيع، باعتبار أن القضية الفلسطينية تظل قضية تونس الأولى.
وقد شارك في الوقفة الإحتجاجية بالخصوص، أحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب وحراك شعب المواطنين وحملة "مانيش مسامح" والحملة الوطنية لدعم المقاومة مناهضة التطبيع، وثلة من الفلسطينيين المقيمين في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن الوقفة الإحتجاجية جرت في كنف الهدوء وسط مواكبة أمنية ملحوظة.








Publié le:2016-12-20 16:44:38

rtt-c494d15963d613bb87ead8619e8e4574-2016-12-20 16:44:38
    
    
    
    
    





10 de 10 commentaires pour l'article 135696

Langdevip  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 22h 43m |           
تحية من البباغاء إلي ألكلب ألناتن محلل الكذب والبهتان والمتاجرة بالدين و عدو حرية

التعبير

و زلم من أزلام الدين التجاري و من إلي استسلم بعد الثورة المزعومة المباركة إلي صبح فيها القرد

سلطان والراجل طحان

عيش يا بلارج في بلاد لعلوج , و باب النات مهوش رزق بوك

et a la prochaine couche si H,H

Mandhouj  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 19h 47m |           
كلنا الشهيد ، كلنا المقاومة ..
إسرائيل إذا تخاف منها ، فإنها تعفس على رأسك .. هذا يجب أن يفهمه الحاكم .
سيادة الدولة فوق رأس كل المعاملات مع محيطنا الكوني ..

ثم تبقى الجنسية التونسية لزوجة الشهيد هي أقل ما يمكن (أضعف الإيمان) ...

Travis Sikma  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 19h 31m | Par           
رغم الهنات فالشعب التونسي من الشعوب اللتي يحسب لها الف حساب و اقوى الشعوب العربية... هو في امة تداركها الله كصالح في ثمود لكن الامل قائم و الرد آت لا محالة...

Travis Sikma  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 19h 31m | Par           
رغم الهنات فالشعب التونسي من الشعوب اللتي يحسب لها الف حساب و اقوى الشعوب العربية... هو في امة تداركها الله كصالح في ثمود لكن الامل قائم و الرد آت لا محالة...

Hindir  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 17h 47m |           
ما علاقة اللقاء الذي جمع محسن مرزوق و سليم الرياحي مع محمد دحلان أواسط الشهر بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري؟

Mohamedwalid  (Saudi Arabia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 17h 27m |           
كل هذا جميل ولكن لا ننسى بأن الجنسية التونسية لزوجة الشهيد هي أقل شيء
نقدمه له




















نن

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 15h 45m |           
KhNeji تحية وبعد
........
النهضة تحاول قدر الجهد ترسيخ الفكر الديموقراطي في شعب
عاش طوال حياته تحت الحكم الفردي
ولم يعرف سوى سيد اﻷسياد وصانع التحول اللي ماكيفو حدْ
فتكلّست المادة "الشخماء" التي في مخه
ولم يعد قادرا على إستعمالها بطريقة سوية
...
ولايمكن إعادة إعمال الفكر لشعبنا إلا باﻹقناع وبالتجربة وبالتي هي أحسن

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 15h 28m |           
ثَمَّة ببَّغاء "إمْتَكْتَكْ" إهْربْ من القفص ، يَنْعَقْ في حديقة باب نات
...
إتْفَرْيَسْ بعدوى "القريب" من جرّاء ثورة الحرية والكرامة
...
ماتاخذوش عليهْ
وقولو ربّي يهديه
ويفرّج عليه

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 15h 28m |           
@@@@KhNeji (Tunisia)

لانها اخذت العبرة مما جرى لمرسي في مصر

KhNeji  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 15h 12m |           
لم أفهم لماذا صوت النهضة خافت جدا ؟ أرجوكم نورونا بالجواب



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135696 18425|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires