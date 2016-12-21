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نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زراعة الشعر الأجدر أن تزرع ''شوية'' وطنية في مخك

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - من نكد الزمان ان يتحدث النكرات عن العلماء ، و ان يظن من صنعتهم منابر المافيا انهم خبراء ، لعل كبير الخبراء و ''العلامة'' معز الجودي قد صدق نفسه انه خبير فصار يتقيؤ القذارة على من نذر علمه لمقاومة العدو الصهيوني حتى سمته كتائب الشهيد عز الدين القسام بمهندس طائرات الابابيل التي شاركت في معركة العصف الماكول صيف عام 2014 .
سخر الجودي دون حياء لانه بلا حياء من الشهيد محمد الزواري ووصفه بMacGyver الاسلامي و انه صنع طائرة بالورق المقوى .. طبعا ، ليس للانحطاط الاخلاقي حدود فقد شهد لمحمد الزواري العدو قبل الصديق و الا لما اغتالوه . ضراط الجودي الذي ليس له تفسير سوى الاحقاد الايديولوجية لمن يشتغل لحسابهم .. انه منذ سنوات يسب قطر و في مؤتمر الاستثمار يصرح للصحافة القطرية و يشيد بقطر .. لقد اثبت الجودي انه ''محنك'' فعلا لكن ليس فيما تحدث.

وكانت الاعلامية عفاف الغربي هاجمت من خلال صفحتها الرسمية بالفايسبوك معز الجودي قائلة " ماهذا الحقد الايديولوجي الأعمى".
وأضافت عفاف الغربي " ماهذا ايها الخبير ؟ الى اي مستنقع تنحدر بنا ؟ كيف تسخر من رجل ميت و تنعته بكل هذه الصفات ؟ في شريعة من نتحدث عن موتانا هكذا".
وتابعت عفاف الغربي " أما عن شهيد الأمة محمد الزواري فاقول له "نم يا فخرنا فقد رفعت رؤسنا وجددت مجددا فالدم الفلسطيني التونسي دم واحد منذ عقود".


الاعلامي نوقل الورتاني رد على معز الجودي في حصة أمور جدية على قناة الحوار التونسي قالا '' مكان زراعة الشعر الأجدر أن تزرع ''شوية'' وطنية في مخك''

صابر الوسلاتي: معز الجودي بطل العالم في الحقد الأيديولوجي
من ناحية أخرى سخر الناقد صابر الوسلاتي يوم الثلاثاء 20 ديسمبر من تدوينة " العلامة" معز الجودي التي وصف فيها الشهيد المهندس محمد الزواري بالارهابي.
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة " معز الجودي بطل العالم في الحقد الأيديولوجي", مضيفا " القصف الذي تعرض له معز الجودي على الفايسبوك أكثر من صواريخ القسام التي أطلقت على تل أبيب".
وتابع صابر الوسلاتي " تنظيم موكب عزاء وجنازة رمزية حاشدة للشهيد في قطاع غزة وفي تونس الدفينة تحشم".







Publié le:2016-12-21 00:36:02

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50 de 50 commentaires pour l'article 135611

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 19h 05m | Par           
Nawfel et Joudi se connaissent car ils se ressemblent . Ce n'est pas évident de constater que Joudi à ''semé '' ses cheveux comme Nawfel.

Kamelwww  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 14h 00m |           
هي كذلك أمتنا العربية، تجود علينا بصلاح الدين، وكذلك تجود علينا بالتافهين الناقصين الحشاشين.
لكن إطمئنوا أعداد صلاح الدين في تكاثر، وأعداد الحشاشين في تناقص.
وتحيتي للشهيد الزواري ولأهلنا في فلسطين الواقفين في الخط الاول ضد الصهيونية، ولولاهم لابتلعتنا من زمان.

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 10m |           
Tuttifrutti (Singapore) |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h

Bien dit Naoufel

Pour une fois !!


Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 47m |           
يحكيو على واحد...يكره ملتو....كل صباح ياقف قدام المراية يسب روحو بالمقلوب و يمشي يخدم
في الثنية يسب السواق....
في البيرو يسب الخدامة....
في الطوالات يسب الجلالة...
في التلفزة يسب أولاد بلادو....
في القهوة يسب أمو...
في الطوالات يسب الجلالة....
حتى لين نهار...هو ماشي...شاف واحد لابس جلباب...قال هذا هو اللي مخليني كاره رو حي و ملتي ووالدي
قرب لو قالو....أنت إرهابي...
ما جاوبوش
قالو إنت إسلامي اخواني متخلف
ما جاوبوش...
في لخر قالو إنت ماك قايفر
ياخي تلفتلو وقالو...أنا...ماني ..قاي
وما كملش كلامو و خطفو...و قالو قبل ما نفر...إيج نوؤيك آش معناها تقول للرجال ...يا قاي
وصلبو على راسو حتى لين طاحت باروكتو....ومازال بيه اللهم عافينا....ولاخر يصيح...حتى لين داخ
وكيف فاق.....قام...لبست باروكتو....وولى وين يشوف وحيد فحل...يقولو ..ماك..قاي...ماك قاي
و ما يقولها...كان للي يعرفهم فحولة...وضربتهم تطيح الباروكة....وتعيش في زمن....غير زماننا
وحكايتنا طابة طابة.....وعزنا نعزوك....هزهزنا نهزهزوك....والمرة الجاية....الشعر حطو على ...ببلاصة أخرى
باش ما يغلط فيك حد........وحاجة مكركبة من غير شعر....من الماكقافرات.....ما تفلتات

Aziz1  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 34m |           
Http://www.kapitalis.com/societe/16213-tunisie-societe-beji-caid-essebsi-au-mariage-de-moez-joudi.html

KhNeji  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 44m |           
بوغلاب والجودي أوطى وأنذل وأسقط منهم ما ثماش حراير تونس أرجل منكم مليون مرة ثم ياجودي ورينا سيادتك آش تنجم تعمل بزوز طروف كنتربلاكي وشوية كولة؟ فالحين كان في دق لحنك ياحثالة

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 39m |           
Bien dit Naoufel

Pour une fois !!


Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 36m |           
في علاقة مباشرة بالكائن المجهري الجودي هل خصي جميع التونسيين هل اصبحت تونس عقيمة غير ولادة هل اندثر اخر نسل الشرفاء هل ابيد جميع خبراء الاقتصاد في وطني لكي يبقى الجودي وحده
قطعا لا ولكن ارادة اسرائيل و سيطرتها على اعلامنا القذر تفرض استدعاء المواليين لها فقط من اماثل الجودي و اشباهه ....

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 27m | Par           
Avez vous remarquer que ces jours ci,nos«experts éternels»notamment dans les affaires du terrorisme et de la sécurité(celui là désigné expert en économie et occasionnellement dans les affaires du terrorisme)ont le visage pâle,perturbés dans leur raisonnement qui était toujours orienté et clairement dicté......pourquoi?

Jebali Naoufel  (Canada)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 00h 23m |           
Ce connard a voulu faire le buzz avec son commentaire yakhi te5chetlou we tchouchet .

Sami Jarrar  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 00h 08m |           
Ce Mc Gayver de l'économie est un bouffon répugnant qui devrait être boycotte par les médias tunisiens. Cet individu qui représente la méchanceté dans son expression la plus abjecte ne mérite aucun respect. Il a été tant de fois hue et renvoyé de certaines conferences pour son bas niveau de réflexion. لعنة الله على هذا البغل الحقير

Imed Brahmi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 00h 03m |           
Joudi, maintenant nous, nous avons une considération pour toi.

Noordhya  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 00h 46m |           
الله
يرحمه
ويرزق
اهله
الصبر

Mezegri Mezegri  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 20h 01m |           
يا جودي يا واطي، قيم التضحية والشجاعة والرجولة غريبة عنك، فنم في وضاعتك يا ضرّاط

Mezegri Mezegri  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 19h 58m |           
يا جودي يا مسخ ما تخافو على حياتك لان الصهاينة يحمونا.... " ويقد الواطئ طول عمره واطي"

Bibocanada  (Canada)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 18h 30m |           
Je ne vois aucun commentaire de ce Monsieur Langdevip (France) je ne sais pas qu'est il a ? j'espere qu'il va bien.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 18h 05m |           
زلم باع ضميره للشيطان !!!

David Gaullier  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 16h 08m |           
هذا النكرة رغم انفك وانف امثالك وبالحقائق والبراهين الشهيد الزواري مخترع وله شأن وذلك باعتراف اسيادك الصهاينة تبقي الأسود اسدا والكلاب كلاب

Libre  (France)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 15h 21m |           
Cet être crétin zebla ne peut ouvrir sa gueule devant les vrais experts .il est un crétin moins intelligent qu'un ***** enragé .il est un ****** sur les plateaux télés tunisiens dirigés par les serveuses de bar et les homos qui considerent rjoulia et le savoir secondaire

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 15h 07m |           
معز الجودي من مخلفات اعلام العام ...صنعو منه جيف اعلامية و الان بدات تخرج قاذوراته من كل فتحة ...وهو بذلك يتزلف الى اسرائيل و الغرب بصفة عامة و بعد مدة ستسمعون به يطلب اللجوء في احدى الدول الغربية بوصفه تلقى تهديدات او ما شابه ...

Bakha  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 14h 41m |           
TOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 13h 47m |           
بهذا المستوى المنحط للاعلاميين التونسي الذين يصنعون الارهاب والفتن و يأتون بإختصاصين دجالة تونس ستبقى في خطر رهيب لا يعلم عقباه إلا الله، والاكثر خطورة هو ضعف كل الحكومات والرؤساء لاخذ موقف لايقاف النزيف واصلاح الاعلام.

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 13h 46m |           
بهذ المستوى المنحط للاعلاميين التونسي الذين يصنعون الارهاب والفتن و يأتون بختصين دجالة تونس ستبقى في خطر رهيب لا يعلم عقباه إلا الله، والاكثر خطورة هو ضعف كل الحكومات والرؤساء لاخذ موقف لايقاف النزيف واصلاح الاعلام.

Malek07  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 10h 40m |           
هيدوق لابس كارافات

Mnasbad  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 10h 29m |           
لو كان راجل ما يعمل باروكة الا لعنة الله عليك يا قذر الشهيد الزواري في السماء وانت تلحس في القذارة

Tfouhrcd  (Europe)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 10h 27m |           
كم أنت حقير يا جودي وتفووووووووووه ياخنزير

Moutawassity  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 09h 52m |           
إخرص أيّها المُغِــرْ علينا مقاطعة كل وسيلة إعلام تعطي مساحة لهذا الوغد مستقبلا فاليخرص ...إخخخخ

Abstract1  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 09h 46m |           
أكياس القذارة النتنة مصيرها الإلقاء في مزبلة التاريخ عند انتهاء دورها.

Salah Damak  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 09h 17m |           
حكومتنا صهيونية و وزير خارجيتها عميل للصهاينة ... و كثير من أدعياء الإعلام و الفكر و الفن في بلادنا صهاينة ... ماذا بقي ؟ الشعب التونسي . هذا الشعب عليه أن يطهر بلاده من كل هذا الدنس الصهيوني .

Abouhamma58  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 08h 56m |           
هذا البشر يقطر طحينا و لا أرى في وجهه سمة الرجل بل الديوث و الصقوط الأخلاقي و الإنساني........

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 08h 49m |           
C'est incroyable que dans mon pays , il y 'a des cyniques de cette trempe !!!!!!!!!!! il y 'a des idiots de cette taille !!!!!!!!!!!!! il y ' a des minable de cette dimension !!!!!!!!!!!!!!!

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 08h 47m |           
أظن القذارة تغضب لو نُعِت بها هذا الوغد

Mouwatenlibre  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 08h 38m |           
Au moins Mohamed Zouari a pu déranger la quiétude d'israel par un tube de colle et deux morceaux de contreplaqué; mais toi moez joudi, pseudo analyste, tu peux nous dire combien vont nous coûter tes interventions débiles.
نقول للشهيد محمد الزواري، تقبله الله في جناته: الكلاب تنبح و القافلة تسير

KhNeji  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 07h 41m |           
هذا شخص تافه بل هوالتفاهة نفسها أظن أنه لايستحق الرد وتضييع ا لوقت

Nacer  (Saudi Arabia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 07h 37m | Par           
Fiiiiiiiiiihhhh Fiz tga3ed rak natentha

Almokh  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 07h 18m |           
أفكارك و أفكار البجبوج سوى

Almokh  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 07h 16m |           
فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها

Khemais  (Switzerland)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 06h 47m |           
هل فرنسا أيضا وراء الاغتيالات التي وقعت في تونس.....
Dimanche 16 Octobre 2016 .....
كشف مجموعة إرهابية كانت تعد لاستهداف شخصية سياسية وإطارات أمنية
Dimanche 16 Octobre 2016
فرنسا: هولاند اعترف بإعطاء الإذن للاستخبارات الخارجيّة لتنفيذ اغتيالات

من يقف وراء الإغتيالات ومن هم الممولون ؟؟ ولا بد من كشف المستور
🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳

Mandhouj  (France)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 05h 29m |           
كلب من كلاب الحراسة للنمط الصهيوني المعولم
أما المقاومة الفلسطينية هي أقوى من الأنذال أمثالك ...
و على رأسهم دحلان ...

ثم كل الأحداث و التصريحات و سكوت بعض الجهات من كلاب الصهيونية توحي بأن إجتماع صربيا غير بعيد عن عملية الإغتيال ...

الحكومة اليوم ، هي أمام مسؤولية تاريخية و أخلاقية لا مثيل لها .

MENZLY  (Canada)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 01h 42m |           
أدخلوا حائط الفايس بوك للمسمى باسل الترجمان الصحافي العميل للتيار اليساري المتطرف و ستكتشفون مغارة الأربعين حرامي و نذل .. قمة القرف و الإنحطاط .. لقد إجتمعوا في نفس الماخور. من بين الأسماء القذرة في هذا الإسطبل : سلوى الشرفي , خميس الخياطي, الإرهابية بثينة قويعة , اليسارية أمال الشاهد التي حاولت توضيف مقتل بلعيد للدعوة على تونس 7 لإرتكاب مجزرة ضد النهضة .. و غيرهم

و الآن إزدان محفل الصهيونية بالوبش الحقير الإرهابي معز الجودي ..

أتسائل و أمام الكم الهائل من الحقد و الكراهية و الكذب و الفجور الذي يصدحون به , لماذا لا تتدخل النيابة العمومية لإيقاف هاته الخلية الإرهابية السرطانية !

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 01h 39m |           

معز الجودي عالم وخبير في التبهبير وهو من أبرز أعضاء نادي "الجِلَغْ الهَبْهَابَهْ"
ونرى مثله الكثير في القنوات البَرْلِسْكونية "نسمة" ورفيقاتها مثل الخوار والتاعسة...

MENZLY  (Canada)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 01h 18m |           
لقد بلغ السيل الزبى ... ثورة ثانية و صلب هذا الوبش العميل الإرهابي في قوس من أقواس تونس العاصمة! إلى متى إستعمال اللين معهم؟ لقد أخذوا عنا سبقا معنويا فأصبحوا قادرين على قول كل شيء و فعل كل شيء بكل جرأة و من دون خوف !

GoldenSiwar  (France)  |Lundi 19 Decembre 2016 à 00h 09m |           
هذا مثلا عميل من العملاء الذين تحدثت عنهم السيدة عبو...
الإنجاز الوحيد الذي لا تستطيع الثورات المضادة سلبه للشعوب هو فضح الطابور الخامس في جل البلدان العربية ...كم تغنى الجميع بحب الوطن والقيم والمباديء من فنانين وسياسيين ومثقفين ورجال دين ...والأن يوما تلو الآخر تسقط الأقنعة ...شيئا فشيئا ينكشف العفن وتفوح الرائحة النتنة ..ورويدا رويدا تفهم لماذا نحن بعيدون عن التمكين... نحن متخلفون إنسانيا قبل أن نكون متخلفين حضاريا...

Kamel Hammaidi  (Tunisia)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 23h 25m |           
مع السف ! هذا "الشيء" مثالا لبعض الكوارث الحاقدة على شعبنا في تونس وفي بقية أجزاء الوطن العربي والاسلامي وخاصة المقاومة الاسلامية في فلسطين . . إنهم أحد صنفين: إما باعوا ذممهم و"ضمائرهم" للعدو الصهيوني ولوكلائه بالمنطقة وإما زرعوهم بيننا فصاروا نباتا نكدا على هذه الأمة وأشد خطرا عليها من العدو نفسه . . !

Aziz75  (France)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 22h 53m | Par           
البهبم العثار يا ويلوا من عثرة. تونس منذ الاستقلال بنيت على قواعد خاوية.فالسقوط الى الهاوية لا مفر منه.نخبة الحمير و التبندير عليها بالرحيل.

SecondReish  (Tunisia)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 22h 39m |           
Watatou el machta jdida, t9oul wa7id 9arn

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 22h 33m | Par           
Ce type n'arrête pas de mettre son doigt dans son cul.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 22h 29m |           
@ Lechef
الاعلام والامن بيد الصهائنة، قالها العديد من الخبراء واليوم يبرز لنا ذلك اكثر واكثر

السؤال الذي يطرح نفسه هل تونس لها رئيس حقا وحكومة تعمل لحماية شعبها وارضها ؟
انا غير متأكد من ذلك

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 22h 22m |           
الذباب اطهر من هذا القذر،

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 18 Decembre 2016 à 22h 21m | Par           
Ce n'est pas possible comment ce type devient polyvalent pour parler de tous les sujets sachant qu'il ne maîtrise pas convenablement sa spécialité à savoir les sciences de gestion . Donc comment il se permet de faire des déclarations relatives à des sujets hors de son champ de compétence .



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