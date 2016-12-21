نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زراعة الشعر الأجدر أن تزرع ''شوية'' وطنية في مخك

سخر الجودي دون حياء لانه بلا حياء من الشهيد محمد الزواري ووصفه بMacGyver الاسلامي و انه صنع طائرة بالورق المقوى .. طبعا ، ليس للانحطاط الاخلاقي حدود فقد شهد لمحمد الزواري العدو قبل الصديق و الا لما اغتالوه . ضراط الجودي الذي ليس له تفسير سوى الاحقاد الايديولوجية لمن يشتغل لحسابهم .. انه منذ سنوات يسب قطر و في مؤتمر الاستثمار يصرح للصحافة القطرية و يشيد بقطر .. لقد اثبت الجودي انه ''محنك'' فعلا لكن ليس فيما تحدث.
وكانت الاعلامية عفاف الغربي هاجمت من خلال صفحتها الرسمية بالفايسبوك معز الجودي قائلة " ماهذا الحقد الايديولوجي الأعمى".
وأضافت عفاف الغربي " ماهذا ايها الخبير ؟ الى اي مستنقع تنحدر بنا ؟ كيف تسخر من رجل ميت و تنعته بكل هذه الصفات ؟ في شريعة من نتحدث عن موتانا هكذا".
وتابعت عفاف الغربي " أما عن شهيد الأمة محمد الزواري فاقول له "نم يا فخرنا فقد رفعت رؤسنا وجددت مجددا فالدم الفلسطيني التونسي دم واحد منذ عقود".
الاعلامي نوقل الورتاني رد على معز الجودي في حصة أمور جدية على قناة الحوار التونسي قالا '' مكان زراعة الشعر الأجدر أن تزرع ''شوية'' وطنية في مخك''
صابر الوسلاتي: معز الجودي بطل العالم في الحقد الأيديولوجي
من ناحية أخرى سخر الناقد صابر الوسلاتي يوم الثلاثاء 20 ديسمبر من تدوينة " العلامة" معز الجودي التي وصف فيها الشهيد المهندس محمد الزواري بالارهابي.
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة " معز الجودي بطل العالم في الحقد الأيديولوجي", مضيفا " القصف الذي تعرض له معز الجودي على الفايسبوك أكثر من صواريخ القسام التي أطلقت على تل أبيب".
وتابع صابر الوسلاتي " تنظيم موكب عزاء وجنازة رمزية حاشدة للشهيد في قطاع غزة وفي تونس الدفينة تحشم".
Publié le:2016-12-21 00:36:02
Par:Nouri (Switzerland )
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