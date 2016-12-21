نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زراعة الشعر الأجدر أن تزرع ''شوية'' وطنية في مخك

Mercredi 21 Decembre 2016

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الاعلامية عفاف الغربي

الاعلامي نوقل الورتاني

صابر الوسلاتي: معز الجودي بطل العالم في الحقد الأيديولوجي





Publié le:2016-12-21 00:36:02

- من نكد الزمان ان يتحدث النكرات عن العلماء ، و ان يظن من صنعتهم منابر المافيا انهم خبراء ، لعل كبير الخبراء و ''العلامة'' معز الجودي قد صدق نفسه انه خبير فصار يتقيؤ القذارة على من نذر علمه لمقاومة العدو الصهيوني حتى سمته كتائب الشهيد عز الدين القسام بمهندس طائرات الابابيل التي شاركت في معركة العصف الماكول صيف عام 2014 .سخر الجودي دون حياء لانه بلا حياء من الشهيد محمد الزواري ووصفه بMacGyver الاسلامي و انه صنع طائرة بالورق المقوى .. طبعا ، ليس للانحطاط الاخلاقي حدود فقد شهد لمحمد الزواري العدو قبل الصديق و الا لما اغتالوه . ضراط الجودي الذي ليس له تفسير سوى الاحقاد الايديولوجية لمن يشتغل لحسابهم .. انه منذ سنوات يسب قطر و في مؤتمر الاستثمار يصرح للصحافة القطرية و يشيد بقطر .. لقد اثبت الجودي انه ''محنك'' فعلا لكن ليس فيما تحدث.وكانتهاجمت من خلال صفحتها الرسمية بالفايسبوك معز الجودي قائلة " ماهذا الحقد الايديولوجي الأعمى".وأضافت عفاف الغربي " ماهذا ايها الخبير ؟ الى اي مستنقع تنحدر بنا ؟ كيف تسخر من رجل ميت و تنعته بكل هذه الصفات ؟ في شريعة من نتحدث عن موتانا هكذا".وتابعت عفاف الغربي " أما عن شهيد الأمة محمد الزواري فاقول له "نم يا فخرنا فقد رفعت رؤسنا وجددت مجددا فالدم الفلسطيني التونسي دم واحد منذ عقود".رد على معز الجودي في حصة أمور جدية على قناة الحوار التونسي قالا '' مكان زراعة الشعر الأجدر أن تزرع ''شوية'' وطنية في مخك''من ناحية أخرى سخر الناقد صابر الوسلاتي يوم الثلاثاء 20 ديسمبر من تدوينة " العلامة" معز الجودي التي وصف فيها الشهيد المهندس محمد الزواري بالارهابي.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة " معز الجودي بطل العالم في الحقد الأيديولوجي", مضيفا " القصف الذي تعرض له معز الجودي على الفايسبوك أكثر من صواريخ القسام التي أطلقت على تل أبيب".وتابع صابر الوسلاتي " تنظيم موكب عزاء وجنازة رمزية حاشدة للشهيد في قطاع غزة وفي تونس الدفينة تحشم".