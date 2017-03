KIA Motors organise les tests drive de la nouvelle génération de Picanto en Tunisie

Mardi 21 Mars 2017

Communiqué de Presse -



Photo Archives





Publié le:2017-03-21 21:24:55

Le constructeur automobile sud-coréen KIA MOTORS atteste de sa confiance en la Tunisie en y organisant les essais pour les journalistes de la région MEA (Moyen Orient & Afrique) de la nouvelle génération de la KIA Picanto.Récemment City Cars, distributeur de la marque, s’est vu attribué un prix de distinction des distributeurs KIA MOTORS de la région MEA, ceci confirme le haut degré d’estime et confiance dont jouit City Cars auprès du constructeur Coréen, qui a répondu par la positive à l’initiative de City Cars d’organiser un évènement d’envergure dans notre pays.Profitant de la stabilité politique et l’amélioration de la situation sécuritaire, le constructeur sud-coréen a décidé donc d’organiser son premier évènement régional de l’année en Tunisie (Evènements généralement organisés en Corée du Sud ou dans un des pays du golfe) à travers une journée d’essai de la nouvelle KIA Picanto, en présence de monsieur SOON NAM LEE (Président de la région Moyen Orient et Afrique, KIA MOTORS) et une panoplie de journalistes automobiles reconnus dans toute la zone.Notons que la Picanto vient à peine d’être révélée en début de mois au salon de Genève.Une alternative touristiqueLe 21 mars 2017, les spécialistes de la presse automobile de la zone moyen orient & Afrique pourront allier l’utile à l’agréable en sillonnant les routes tunisiennes au volant de la nouvelle Picanto sur un parcours alternant entre les plages de Hammamet, les collines de Zaghouan en passant par les sites historiques de Oudhna.Cet événement, voulu par City Cars, ne peut que promouvoir l’image de la Tunisie et soutenir les efforts de l’ensemble des tunisiens vers l’instauration d’une nouvelle confiance de la part des investisseurs étrangers et des opérateurs du tourisme.La société City Cars s’engage à poursuivre ses efforts vers la promotion du marché et la place tunisienne auprès de son partenaire sud-coréen en vue d’organiser d’autres événements régionaux et internationaux du constructeur sur le territoire tunisien.