La compétition entrepreneuriale SOCIAL IMPACT AWARD dédiée aux étudiants lance un appel à candidature.

Lundi 20 Mars 2017

Communiqu de Presse -





Publi le:2017-03-20 20:56:59

Aprs avoir t lanc en date du 17 fvrier Startup Haus Tunis, pour la premire fois en Tunisie et dans la rgion MENA, Social impact award ( www.socialimpactaward.net ) lance un appel candidature l'attentionde tous les tudiants des universits prives et publiques tunisiennes.Le dpt des candidatures, ouvert depuis 17 Fvrier, se fait uniquement travers le site officiel de la Comptition http://socialimpactaward.tn/application avant le 30 avril 2017, o les inscriptions seront cltures.La SIA est une comptition dides sociales ddie aux tudiants dsireux dessayer de rsoudre les problmes sociaux et environnementaux actuels dune manire innovante par le lancement des projets, initiatives ou organisations. Les projets peuvent tre lis des diffrents domaines, tels que la rduction de la pauvret, la sant, lducation, lenvironnement, lnergie, les TIC, lgalit des chances et les droits de lhomme. Une prsentation de la comptition en vido est accessible via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=T0_fGhAOKIk&t=29s Dans le cadre de son programme d'ducation l'entrepreneuriat social, l'quipe SIA, organise une srie de workshops dans les universits tunisiennes. Tous les dtails (dates, lieux, thmes) vont tre communiqus sur la page facebook officielle de la comptition : www.facebook.com/socialimpactaward.tn- Avoir une ide dune entreprise sociale, association ou dune initiative sociale.- Les candidatures pourront se faire titre individuel ou en quipe qui ne doit pas dpasser les 6 membres. Ces derniers ne doivent pas dpasser lge de 30 ans.- 50% des membres de lquipe doivent tre des tudiants inscrits dans une universit Tunisienne prive ou public.- Les candidatures sont ouvertes pour les ides sociales qui ne sont pas encore implmentes ou dans le stade dimplmentation.- Les projets qui ont reu un financement formel de plus que 3000 TND avant la date de soumission de dossier, ne sont pas ligibles pour le social Impact Award.10 quipes finalistes, qui seront slectionnes en Mai, bnficieront dune priode dincubation qui stale du mois de juillet au mois daout afin dacclrer leurs ides sociales. Ils auront un accs gratuit aux Coworking spaces Startup Haus Tunis et El Space au centre ville de Tunis.En septembre 2017,les quipes finalistes seront values sur limpact social, la faisabilit et sur linnovation par les membres de jury avant de slectionner 3 quipes gagnantes.Chaque quipe gagnante aura droit 4000 dinars avec un accs gratuit et assur au sommet europen du Social Impact Award qui se tiendra au mois de novembre Belgrade.Enpact Tunisie est une association tunisienne qui vise promouvoir lentrepreneuriat en Tunisie et soutenir les entrepreneurs travers diffrents projets dans le but de crer de lemploi durable. Actuellement lassociation gre le projet Startup Haus Tunis, un espace de coworking implement en partenariat avec la Fondation Westerwelle, ainsi quun programme de mentoring national, en partenariat avec la Fondation Naumann pour la libert et qui vise soutenir les entrepreneurs dans les diffrentes rgions de la Tunisie dans le dveloppement de leur projet.