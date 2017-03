Tunisie: Visite d'une délégation d’hommes d’affaires canadiens

Vendredi 17 Mars 2017

2017-03-17

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et le Canada, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre reçoit la visite d’une délégation d’hommes d’affaires canadiens opérant dans le secteur agroalimentaire le 21 et 22 mars 2017 à Tunis et à Sousse.*Une réunion de travail avec le Directeur Général de l’Office Tunisien des Céréales*Des Rencontres Professionnelles Tuniso-canadiennes seront organisées entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues canadiens selon la coopération souhaitée et ce le mercredi 22 mars 2017 à 10h00 à l’hôtel Sousse Palace.Par ailleurs, la délégation sera reçue par son Madame Carol McQueen, l’Ambassadeur du Canada en Tunisie et aura l’occasion d’effectuer des visites à des entreprises et à des sites touristiques dans la région du Centre.