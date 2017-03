La Qatar National Bank signe un accord de partenariat avec l’agence de communication IBComProd

Jeudi 16 Mars 2017

La Qatar National Bank-Tunisia a signé un accord de partenariat avec l’agence de communication IBComProd qui stipule que l'agence va accompagner la banque dans la stratégie de communication pour garantir la continuité et le renforcement de la relation entre la banque et les médias tunisiens, y compris la production des reportages vidéos conçus spécialement pour la banque.Le contrat de partenariat a été signé par le Directeur Général de QNB Tunisie, M. Habib Chehata, et la directrice générale de l’agence IBComProd, Mme Iman Bahroun.Les deux parties s’engagent à appliquer scrupuleusement la convention d'établissement d’un partenariat avec les médias nationaux et la promotion des activités de la banque dans les différents domaines, particulièrement dans le domaine social dont le but est de promouvoir les valeurs humaines où la QNB cherche à renforcer les manifestations sociales et humanitaires.La QNB couvre actuellement 12 gouvernorats en Tunisie à travers 34 agences, dont deux agences QNB First à l’avenue Mohamed V à Tunis et à Kantaoui, Sousse. Deux autres agences corporates à Sousse et Sfax ainsi que 5 bureaux de change : 3 à Tunis, 1 à l’aéroport d’Enfidha et 1 autre à l’aéroport de Djerba-Zarzis.Il est important de noter que l’agence IBComProd a été fondée en 2014 et s’est spécialisée dans la production audiovisuelle ainsi que dans les relations avec les médias grâce aux grandes manifestations dans lesquelles l’agence a participé.