بنك قطر الوطني-تونس يوقع اتفاقية شراكة مع وكالة الاتصال IBComProd

Jeudi 16 Mars 2017

بيان صحفي





Publié le:2017-03-16 18:10:32

-تونس 13مارس 2017– أمضى بنك قطر الوطني بتونس اتفاقية شراكة مع وكالة الاتصال IBComProd تنص على أن ترافق الوكالة البنك في تجسيد استراتيجيته في مجال الاتصال وأن تؤمن العلاقة مع وسائل الاعلام التونسية فضلا عن القيامبإنتاج التقارير المصورة الخاصة بالبنك.وقد أشرف على توقيع العقد المدير العام للبنك السيد حبيب شحاتة والسيدة ايمان بحرون المديرة العامة لوكالةIBComProdوسيشترك الطرفان بموجب هذه الاتفاقية في ارساء علاقة تشاركية مع وسائل الاعلام الوطنية والترويج لأنشطة البنك في كل المجالات ولا سيما الاجتماعية منها والتي تضع القيمة الانسانية على راس توجهاتها،حيثيعمل بنك قطر الوطني على دعم التظاهرات الاجتماعية والمبادرات الانسانية.يتواجد بنك قطر الوطني تونس في 12 ولاية عبر 34 فرعا منها (مكتبان للحرفاء الاوائل في شارع محمد الخامس في تونس وفي القنطاوي سوسة) و فرعين للشركات بمدينة سوسة و صفاقس و5 مكاتب صرف ( 3بتونس و1 بمطار النفيضة و 1 بمطار جربة جرجيس).ويشار أيضا ان وكالة الاتصال IBComProd قد تأسست سنة 2014واختصت في الإنتاج السمعي البصري والعلاقات مع الاعلام فضلا عن تنظيم التظاهرات الكبرى.