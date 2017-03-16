بنك قطر الوطني-تونس يوقع اتفاقية شراكة مع وكالة الاتصال IBComProd

وقد أشرف على توقيع العقد المدير العام للبنك السيد حبيب شحاتة والسيدة ايمان بحرون المديرة العامة لوكالةIBComProd
وسيشترك الطرفان بموجب هذه الاتفاقية في ارساء علاقة تشاركية مع وسائل الاعلام الوطنية والترويج لأنشطة البنك في كل المجالات ولا سيما الاجتماعية منها والتي تضع القيمة الانسانية على راس توجهاتها،حيثيعمل بنك قطر الوطني على دعم التظاهرات الاجتماعية والمبادرات الانسانية.
يتواجد بنك قطر الوطني تونس في 12 ولاية عبر 34 فرعا منها (مكتبان للحرفاء الاوائل في شارع محمد الخامس في تونس وفي القنطاوي سوسة) و فرعين للشركات بمدينة سوسة و صفاقس و5 مكاتب صرف ( 3بتونس و1 بمطار النفيضة و 1 بمطار جربة جرجيس).
ويشار أيضا ان وكالة الاتصال IBComProd قد تأسست سنة 2014واختصت في الإنتاج السمعي البصري والعلاقات مع الاعلام فضلا عن تنظيم التظاهرات الكبرى.
Publié le:2017-03-16 18:10:32
Par:Gladiateur (Canada )
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