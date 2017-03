bazar.tn: site d'achat en ligne

Samedi 11 Mars 2017

Communiqué de Presse -





Publié le:2017-03-11 12:30:31

Vous souhaitez acheter en ligne, mais vous ne savez pas comment cela marche. Pas de problèmes, on vous dit tout ! Pour acheter en ligne, il n’y a pas 36 méthodes. Sur le marché tunisien, tout se passe comme si le consommateur se trouvait dans une boutique physique. Derrière l’écran, une équipe de professionnels dynamiques et compétents s’active pour réunir les produits et les envoyer dans les plus brefs délais. Mode d’emploi en détail pour acheter en ligne sur Bazar.tn Tout se passe par écran interposé. Si vous pouvez être perturbé au départ, vous prendrez vite le coup. Tous les produits sont organisés de la même façon que dans les rayons de votre bazar préféré. Les vêtements sont dans la catégorie vêtement et les produits de beauté sont dans la rubrique beauté. C’est aussi simple que cela. Vous n’avez donc qu’à déambuler dans les rayons virtuels de votre bazar pour faire vos emplettes.Dans votre bazar virtuel, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image du produit qui vous intéresse pour qu’un descriptif complet et lisible apparaisse à côté. Vos courses deviennent donc plus faciles.Généralement, vous trouverez tout à côté de l’image des sélecteurs vous permettant d’ajouter le produit désiré à votre panier. Il ne vous reste donc plus qu’à sélectionner la taille si besoin et la quantité pour ensuite cliquer sur l’ajout. Placé en haut et à droite de votre écran, votre panier se remplit de vos courses. À tout moment, vous avez la possibilité de le modifier en ajoutant d’autres produits ou en supprimant certains objets.Différents moyens de paiement sont proposés afin de répondre aux attentes du plus grand nombre. Une fois votre panier rempli et validé, le site va vous proposer de créer votre compte. Cette création de comptes n’est destinée qu’à connaitre votre adresse de livraison à laquelle les articles doivent être expédiés. De plus, lors de votre prochaine commande, vous n’aurez pas à remplir de nouveau vos informations de contact. C’est seulement ensuite que le paiement vous sera demandé.Vous pourrez payer le montant dû directement au transporteur qui livrera votre colis. Gardez cependant à l'esprit que le paiement doit s'effectuer au comptant.