سوسة: قريبًا أكبر متجر للإعلامية يفتح أبوابه في تروكاديرو

و قد أبلغنا المسؤول عن المتاجر في المنطقة السيّد رمزي فتح الله أن شركة ويكي تسعي دائمًا إلى الإقتراب أكثر من حرفائها لتوفر لهم أفضل المنتجات و أحسن الخدمات مضيفا أن عديد من العلامات التجارية الكبرى سترافق ويكي في هذا الحدث الهام، و خصّ بالذكر العلامة التجارية ASUS التي ستقدم هواتفها الذكية Zenfone
في الافتتاح، سيقوم فريق من المستشارين التجاريين المدربين تدريبا جيدا بتوجيه الزوار إلى حاجتهم لشرح كافة الميزات من المنتجات المعروضة.
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Publié le:2017-03-03 10:18:22
Par:SOS12 (Tunisia )
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