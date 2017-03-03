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سوسة: قريبًا أكبر متجر للإعلامية يفتح أبوابه في تروكاديرو

Vendredi 03 Mars 2017

بيان صحفي -ويكي Wiki ، الموزع الرائد لتكنولوجيا المعلومات في تونس، يفتح أكبر متجر للإعلاميّة في سوسة. هذا المتجر الجديد الذي يقع في شارع فيكتور هوغو تروكاديرو سوسة، يقدّم للحرفاء أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية والاكسسوارات، والمنتجات المنزلية ...

و قد أبلغنا المسؤول عن المتاجر في المنطقة السيّد رمزي فتح الله أن شركة ويكي تسعي دائمًا إلى الإقتراب أكثر من حرفائها لتوفر لهم أفضل المنتجات و أحسن الخدمات مضيفا أن عديد من العلامات التجارية الكبرى سترافق ويكي في هذا الحدث الهام، و خصّ بالذكر العلامة التجارية ASUS التي ستقدم هواتفها الذكية Zenfone

في الافتتاح، سيقوم فريق من المستشارين التجاريين المدربين تدريبا جيدا بتوجيه الزوار إلى حاجتهم لشرح كافة الميزات من المنتجات المعروضة.
لمزيد من المعلومات زوروا موقع Wiki.tn



Publié le:2017-03-03 10:18:22

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