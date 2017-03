Orange Tunisie lance son premier concours sur imagine.orange.tn, sa toute nouvelle plateforme collaborative de partage d’idées d’innovations

Jeudi 02 Mars 2017

Orange Tunisie, oprateur digital et humain, a dcid de passer la vitesse suprieure en adoptant une dmarche dopen innovation. Avec sa nouvelle plateforme collaborative Imagine with Orange, accessible en web responsive via ladresse http://imagine.orange.tn , loprateur ddie lensemble de la communaut de technophiles passionns dinnovations un espace qui permet de partager des ides et de sen inspirer.Rappelons que le Programme Innovation, dploy depuis 2010 par Orange Tunisie, a fait du centre de dveloppement Orange Developer Center, sa pierre angulaire, un hub dinnovation ouvert tous. Plusieurs projets et applications y ont ainsi vu le jour, utilisant des technologies nouvelles et innovantes, comme par exemple lIoT, le Cloud, liBeacon, etc.Imagine with Orange permet donc toute personne passionne dinnovations dexposer son ide en quelques mots, puis dautres personnes la commentent, lenrichissent et la soutiennent. Lobjectif tant pour Orange Tunisie de crer une plateforme communautaire et collaborative dinnovations ouvertes tous, de pouvoir, par et grce au collectif, dcouvrir des innovations utiles ou fun qui changeront la vie au quotidien.A travers la plateforme imagine.orange.tn, cette innovation ouverte est ancre dans la dure : En effet, rgulirement, Orange Tunisie et ses partenaires lanceront un concours autour dune thmatique pour encourager tout un chacun proposer et partager son ide innovante sur la plateforme. Tous les autres utilisateurs de la plateforme qui donneront donc leurs avis dsigneront de facto la meilleure ide. Son porteur sera ainsi rcompens par une dotation financire, un voyage en relation avec la thmatique du concours ou encore un coaching par des quipes dexperts Orange TunisieLa premire dition du concours dinnovations ouvertes est dores et dj lance. En partenariat avec Italcar, concessionnaire officiel de Fiat, Alfa Romo, Jeep et Lancia en Tunisie, elle porte sur la thmatique Inventons le transport du futur et est ouverte jusquau 12 avril 2017 pour que tous les internautes passionns dinnovations puissent partager leurs ides, susceptibles de rvolutionner le transport en Tunisie et de dboucher sur des solutions de mobilit quotidienne innovantes et durables pour tous.La meilleure ide sera rcompense par Orange Tunisie et son partenaire Italcar : une visite de 3 jours du site historique du constructeur italien Fiat Chrysler Automobiles est prvue Turin !A noter que imagine.orange.tn fait partie intgrante de la plateforme Plus quun oprateur , accessible via ladresse http://plus.orange.tn. Plus quun oprateur regroupe aujourdhui une communaut de plus de 8 000 utilisateurs - principalement tudiants, jeunes diplms, citoyens engags et dveloppeurs. Orange Tunisie croit fortement en leur potentiel et les invite galement prendre part laventure de lopen innovation sur imagine.orange.tn