Jeudi 02 Mars 2017

Dans le cadre de partenariat entre « Tunisair » et « Amadeus », une réunion, présidée par Monsieur le Président Directeur Général de Tunisair M. Ilyes MNAKBI et le Vice Président Commercial d’Amadeus M. Maher KOUBAA, a eu lieu vendredi dernier au Siège social de la compagnie.Durant cette rencontre M. MNAKBI a souligné l’importance des relations entre les deux entreprises, en mettant l’accent sur les liens historiques avec Amadeus.Il convient de signaler que Tunisair est la première compagnie aérienne de la région Afrique et Moyen-Orient à s’associer à Amadeus pour l’adoption des modules de gestion de l’inventaire et du contrôle du départ des passagers (, Altéa Inventory et Altéa Departure Control System). Elle gère déjà 100% de ses ventes dans ses propres bureaux avec « Altéa Réservation ».Par ailleurs, le résultat de ce partenariat a été la création de la joint-venture « Amadeus Tunisie », dont le capital est détenu 70% par Tunisair et 30% par Amadeus et qui présente une source de revenus importante pour les deux partenaires.Tunisair a en outre, investi, en collaboration avec Amadeus, leader mondial des solutions technologiques et de distribution pour l’industrie du voyage et du tourisme, dans une technologie de nouvelle génération dans le but de se doter d’une infrastructure robuste et en même temps évolutive pour répondre aux besoins dynamiques du marché aérien.En outre et à cette occasion, M. Ilyes MNAKBI a insisté sur l’importance de cette relation pour favoriser davantage la coopération entre les deux sociétés en terme de technologies de voyages tout en prenant en considération la compression des charges y afférentes afin d’assurer la compétitivité de « Tunisair ».Amadeus est le partenaire technologique de l’industrie du voyage pour les fournisseurs, vendeurs mais aussi les acheteurs de voyages. Amadeus fournit des solutions technologiques, de distribution et de point de vente, qui aident ses clients à s’adapter, à croître et à rencontrer le succès dans un secteur du voyage en perpétuel changement. Les clients d’Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies de location de voitures, compagnies ferroviaires et de ferries, croisiéristes, compagnies d’assurances et tour-opérateurs), des vendeurs de voyages (agences de voyages) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs). Les solutions sont regroupées dans quatre catégories : Distribution & Contenu, Vente & e-Commerce, Business Management et Services & Consulting.Les principaux sites d ‘Amadeus sont à Madrid (Corporate & Marketing), à Nice (Développement) et à Erding (Centre de traitement des données). Les bureaux régionaux sont situés à Miami, Buenos Aires, Dubai et Bangkok.