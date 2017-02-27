المياه المعدنية الروسية تدخل السوق الإماراتية

Lundi 27 Février 2017

بيان صحفي





Publié le:2017-02-27 11:19:26

- أعلنت الشركة المنتجة للمياه المعدنية الأكثر مبيعاً في روسيا – والتي كانت الخيار المفضل للعائلة المالكة في البلاد- عن توقيع اتفاقية لتوزيع منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة. وجاء توقيع الاتفاقية في سياقمشاركة العلامة الروسية في ’جلفود 2017‘، المعرض السنوي الأضخم للمواد الغذائية في العالم، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل.وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة ’فيتاماكس التجارية المحدودة‘، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، توزيع مياه ’أكوا-فيت‘ التي تتم تعبئتها من الينابيع الطبيعية لمنتجع ’إيسينتوكي‘ التاريخيالذي يتربع على سفوح الجبال القوقازية.وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال يفجيني بوليتايف، مدير التسويق والمبيعات في الشركة الروسية، إن الفوائد الطبيعية التي تشتهر بها ’أكوا-فيت‘ ستجعلها الخيار المفضل لدى المستهلك الإماراتي الذي يتميز بوعي صحي كبير يزداد يوماً بعد يوم.وقال بوليتايف: "تتميز هذه المياه بمستوى لا مثيل له من النقاوة، إضافة إلى غناها بتركيبة فريدة من المعادن الطبيعية التي طالما اشتهرت بفوائدها الصحية والعلاجية،وهي حاصلة على التراخيص اللازمة من السلطات الإماراتية المختصة ومن منظمة التفويض المنبثقة عن البرنامج الأوروبي لضمان صلاحية المياه. ومع أن سوق المياه في الإمارات تشهد منافسة كبيرة، فإننا واثقون من قدرتنا على تسجيل حضور قوي فيها لأننا نقدم المياه من مصدر طبيعي موثوق به، وهو ما يمثّل أولوية بالنسبة للمستهلك الإماراتي اليوم".وبالتزامن مع ذلك، أبرمت شركة ’إيليت مينرال تريدينج‘ الإماراتية، والتي تتخذ من المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مقراً لأعمالها، اتفاقية لتوزيع منتجات علامة روسية أخرى للمياه المعدنية، وهي ’إيليت مينرال جروب‘ من’جيليزنافودسك‘ (والتي يعني اسمها ’أرض المياه المعدنية‘)، الواقعة في منطقة ’ستافروبول كراي‘ الجبلية في روسيا.وتم تأسيس شركة ’إيليت مينرال تريدينج‘ خصيصاً لتسويق علامتَي ’إيليما‘ للمياه الغازية و’لُقصر‘ للمياه المنكّهة، والتي تتم تعبئتها من آبار المياه المعدنية في الأراضي العضوية في القوقاز.وقد تم تعديل تركيبتها خصيصاً لتتوافق مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي وتلائم الأذواق المحلية.وفي سياق تعليقه على الاتفاقية، أكد عبد العزيز محمد بوعلي مدير المبيعات في ’إيليت مينرال تريدينج‘ أنالإمارات العربية المتحدة ستكون نقطة انطلاقلتوزيع هذه المنتجات في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا. وقال: "تأتي هذه المياه من مصدر نقي في قلب الطبيعة الخلابة، ما يُعدّ أمراً مهماًبالنسبة للمستهلك في هذه المنطقة. وهذه هي المياه ذاتها التي شرب منها الرحالة العربي ابن بطوطة خلال أسفاره، وتحدث عنها في كتابه مثنياً على فوائدها الطبيعية. وقد عمدنا إلى التخفيف من ملوحتها الشديدة لتلائم الأذواق المحلية، كما نقدم للأطفال مجموعة جديدة من المياه بنكهات الفواكه المختلفة".وتسجل روسيا حضورهافي ’جلفود 2017‘ من خلال جناح خاص بها في ’وورلد فود‘، وهو واحد من ثمانية أقساممتخصصة يضمها المعرض الرئيسي. ويعدّ ’وورلد فود‘ الأضخم من بين هذه الأقسام، إذ يستضيف 2,353 عارضاً من 60 دولة حول العالم.ويعتبر ’جلفود 2017‘ معرضاً مخصصاً للعاملين في قطاع التجارة والأعمال فقط. يفتتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية 7 مساءً خلال الفترة الممتدة بين 26 فبراير و1 مارس 2017، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً يوم 2 مارس 2017.