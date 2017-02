Le Nokia 3310 revient dans une version modernisée en couleur

Dimanche 26 Février 2017

Communiqu de Presse -





HMD Global, nouveau titulaire des droits de licence de la marque de tlphones Nokia, annonce une nouvelle gnration de smartphones Nokia, avec une nouvelle signature tant au niveau du design, de la qualit et de lexprience utilisateur. La nouvelle gamme trs attendue comporte trois nouveaux modles de smartphones : le Nokia 6, qui conjugue performance et divertissement immersif dans un modle extrmement robuste au design premium ; le Nokia 5, un smartphone lgant qui tient parfaitement en main ; et le Nokia 3, modle trs abordable offrant le meilleur rapport qualit-prix. Tous ces smartphones Nokia tournent sous Android Nougat et offrent une exprience moderne, actuelle et scurise, et seront tous dotes de Google Assistant.Un classique revient galement : lemblmatique Nokia 3310, au design revisit pour plus de modernit.Cette gamme de produits reflte la conviction de la marque que chaque consommateur devrait pouvoir soffrir un smartphone de qualit premium en dehors des modles haut de gamme les plus chers. Cette vision se double dune philosophie du soin port au design avec la volont damliorer lexprience tous les gards. Ainsi, chaque composant technique est soigneusement slectionn et intgr au design pour offrir le maximum davantages aux consommateurs au quotidien. Reprenant les codes de qualit, simplicit et fiabilit qui font depuis toujours la rputation de la marque Nokia, cette nouvelle gamme sduira une nouvelle gnration de fans.En prenant parti de sappuyer sur Android, les utilisateurs peuvent sattendre une exprience simple, conviviale et sans problme. Mettant en avant les derniers services de Google, ainsi que des mises jour de scurit mensuelles, les smartphones Nokia offrent une vraie garantie en termes de scurit. Les nouveaux smartphones Nokia offre linnovation la plus rcente de Google, Google Assistant, amliorant encore plus lexprience Android. Nos quipes ont travaill ensemble pour assurer lintgration de Google Assistant, permettant une utilisation plus facile de Google Assistant sur les smartphones Nokia.Le clbre jeu Snake sera galement prsent au plus grand plaisir des fans avec une version jouable sur Messenger, prenant ainsi part lexprience multiplateforme de Instant Games de Facebook qui permettra de jouer plusieurs, avec son groupe damis.Voici dans le dtail les modles de smartphones Android de Nokia dvoils au Mobile World Congress :combinant des qualits techniques suprieures et un design indit avec un son immersif et un cran full HD de 5.5 aux couleurs vives, le Nokia 6 offre une exprience rsolument premium. Lappareil est ralis en un seul bloc daluminium srie 6000. Lamplification audio par deux haut-parleurs restitue des basses plus intenses avec une clart incomparable, tandis que la technologie Dolby Atmos fait vivre une exprience de jeu trs convaincante. Disponible en quatre couleurs, noir mat, argent, bleu nuit et cuivr, le Nokia 6 sera distribu linternational au prix moyen de 229 euros.*Edition limite Nokia 6 Arte Black : cette dition spciale, avec une capacit de stockage de 64 Go et 4 Go de RAM, runit le meilleur des fonctionnalits de la gamme Nokia 6 dans un modle noir brillant. Ce smartphone sera vendu linternational au prix moyen de 299 euros.un smartphone fin et compact qui tient parfaitement dans la main. Le Nokia 5 a t conu avec une grande prcision contenu dans un seul bloc daluminium srie 6000 pour aboutir une forme arrondie qui embrasse parfaitement lcran IPS HD de 5.2 en verre lamin Corning Gorilla Glass. Sappuyant sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 430 avec processeur graphique Qualcomm Adreno 505, le Nokia 5 concilie intgrit structurelle, robustesse, finesse des dtails et qualit digne dun modle haut de gamme, mais accessible tous. Disponible en quatre couleurs, noir mat, argent, bleu nuit et cuivr, le Nokia 5 sera distribu linternational au prix moyen de 189 euros.nouveau smartphone offrant une exprience exceptionnelle pour un prix imbattable. Avec son cadre en aluminium confectionn avec prcision partir dun seul bloc daluminium, son cran sculpt de 5" en verre lamin Corning Gorilla Glass et ses appareils-photo (avant et arrire) de 8MP grande ouverture, le Nokia 3 offre lexprience attendue dun smartphone de grande qualit au format compact et lgant. Disponible en quatre couleurs, blanc et argent, noir mat, bleu nuit, et blanc et cuivre, le Nokia 3 sera distribu linternational au prix moyen de 139 euros.Nokia a aussi annonc aujourdhui :un classique revisit dans une version moderne. Fin, lger et dune robustesse incroyable, le Nokia 3310 est la dclinaison moderne de lun des tlphones qui sest le mieux vendu de toute lhistoire. Avec son autonomie incroyable de 22 heures en conversation et dun mois en veille, le Nokia 3310 revient avec un nouveau design moderne et color. Disponible en quatre couleurs, rouge et jaune (fini brillant) et bleu et gris (fini mat), le Nokia 3310 sera distribu linternational au prix moyen de 49 euros.Nokia prsente aussi toute une gamme daccessoires, incarnations fidles de la philosophie du design emblmatique de la marque. Nokia Accessories runit toute une gamme de solutions pour smartphones : casques, haut-parleurs portables et Bluetooth, chargeurs de voiture, tuis et protections dcran