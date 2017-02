Tunisie: Land’or, Partenaire Régional du FC Barcelone

Jeudi 23 Février 2017

Communiqu de Presse -





Publi le:2017-02-23 22:13:53

Cest une premire en Tunisie ! Le Bara et Landor ont officialis un accord pour les trois prochaines annes. C'est la premire fois de son histoire quune entreprise tunisienne devient partenaire rgional du club lgendaire : le FC Barcelone.Grce ce partenariat, la marque devient non seulement le fromage officiel du Club en Tunisie mais pourra bnficier galement du rayonnement de FC Barcelone en Algrie et au Maroc. Un statut qui crdibilise davantage le leader du secteur des produits fromagers en Tunisie.Landor confirme ainsi son ambition de se dvelopper linternationale en accompagnant des acteurs mondiaux qui vhiculent limage de lexcellence. De son ct, le FC Barcelone confirme sa popularit internationale auprs de centaines de millions de fans conquis par lhistoire glorieuse de ce club mythique, qui se veut toujours plus proche de ses fans.Landor associera dsormais trs firement sa communication et son packaging aux couleurs toniques, dynamiques et joyeuses de lquipe catalane.Des actions promotionnelles et des produits gagner Pour marquer le coup denvoi de ce partenariat, des actions promotionnelles seront prvues, rapprochant ainsi le club de ses fans locaux et offrant aux consommateurs des produits Landor, la possibilit dassister aux matchs dans les tribunes du lgendaire Camp Nou, rencontrer, pour les plus chanceux dentre eux, des joueurs du Bara ou encore gagner une multitude de produits co-brands... Un engagement que les deux partenaires mettront en place travers le lancement dun jeu qui consiste collectionner les photos des joueurs et TAG Landor Regional Partner FC Barcelone disponibles sur lensemble des produits Landor, pour les coller dans un album aux couleurs du club.Outre ce jeu, la marque Landor a souhait mettre en place diverses plateformes digitales mais galement donner un nouveau souffle son site web et sa page Facebook tout en dveloppant sa prsence sur le digital, et ce, dans loptique de promouvoir ce partenariat de grande envergure.Grce cet accord, Landor acquire les droits dassociation et dimage, de marketing, de publicit, de contenus digitaux, de merchandising, ainsi que diffrentes autres actions de promotion.Il est noter que les dirigeants du FC Barcelone se rendront prochainement en Tunisie afin de parler davantage du partenariat avec Landor tout en prsentant leurs projets pour lavenir au grand bonheur des fans du FC Barcelone.