Orange Tunisie lance le nouveau Smartphone 4G l’Orange Tecno N9 à seulement 159dt

Jeudi 23 Février 2017

Communiqué de Presse -





Publié le:2017-02-23 17:26:25

Désormais, les amateurs de selfies peuvent réussir leurs clichés de jour comme de nuit grâce au dernier né de la Smart family d’Orange Tunisie : l’Orange Tecno N9.Equipé d’une caméra frontale avec led flash, ce Smartphone vous permet de capturer vos meilleurs moments en famille ou entre amis avec une bonne netteté, même en faible luminosité. L’Orange Tecno N9 vous permet également d’enregistrer un grand nombre de photos et vidéos grâce à sa mémoire interne de 16Go à laquelle vous pourrez ajouter jusqu'à 64Go d’espace de stockage supplémentaire.Aussi, l’Orange Tecno N9 est un Smartphone 4G double SIM avec un super écran full HD de 5’’ embarquant la version android.Il intègre un processeur quadcore 1.3Ghz et 1Go de RAM.L’Orange Tecno N9 est disponible en pack postpayé Mix 20 à 159dt seulement au lieu de 259dt. En souscrivant à ce pack, Orange vous offre chaque mois des bonus généreux inclus dans votre offre dès le 1er jour de votre abonnement : 2Go internet mobile gratuits, 1n° Orange en illimité, 150 SMS vers tous les opérateurs et 100% bonus sur toutes les recharges de 5dt et plus.Pour retrouver toutes les informations relatives au pack Orange Tecno N9 et bien d’autres Smartphones, rendez-vous dans une boutique Orange ou sur www.orange.tn