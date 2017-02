Airbus nomme Mikail Houari Président pour l’Afrique et le Moyen-Orient

Dimanche 19 Février 2017

Communiqu de Presse -





Publi le:2017-02-19 21:09:24

Airbus a annonc la nomination de Mikail Houari, 50 ans, au poste de Prsident pour lAfrique et le Moyen-Orient.Mikail occupait auparavant le poste de vice-prsident dAirbus pour lAfrique et le Moyen-Orient, apportant son excellente expertise acquise durant 25 annes passes dans lindustrie, au niveau mondial. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera la tte d'une quipe en charge de conduire des oprations et conclure de nouveaux marchs sur la rgion.Mikail commence sa carrire chez Alcatel en Espagne, en Chine et en Amrique Latine. Il rejoint par la suite Thales pour prendre en charge les affaires de la socit en Arabie Saoudite avant de diriger les ventes globales des produits et services SCADA.Il rejoint Airbus en 2005 en tant que vice-prsident pour lAmrique Latine. Il supervise alors la division Dfense et Arospatial du Groupe, avant de sinstaller aux Emirats arabes unis en tant que responsable de la rgion Moyen-Orient.En 2011, il est dsign dlgu gnral dAirbus Group, puis prend le poste de vice-prsident pour lAfrique et le Moyen-Orient.Sa grande exprience dans les affaires et sa connaissance du march, permettront Mikail de diriger Airbus travers la rgion et atteindre ses objectifs. Sous son leadership, Airbus continuera conforter sa prsence rgionale et dvelopper ses activits face lvolution et lmergence de nouveaux marchs travers lAfrique et le Moyen-Orient, a dclar Tom Enders, PDG dAirbus.Mikail est diplm de lEcole Suprieure des Sciences Commerciales Appliques de Paris. Il succde Habib Fekih, qui a pris sa retraite en dbut danne aprs 30 ans de service.Habib FEKIH a dbut sa carrire chez Airbus en 1986 en tant que Directeur des Ventes Afrique du Nord, pour tre nomm, deux ans aprs Vice-Prsident Moyen Orient.En 2006, Habib a mis en place Airbus Moyen Orient, et a pris en charge l'entit en tant que Prsident Afrique et Moyen Orient, un poste qu'il a gard depuis. Il a tabli des partenariats de long terme entre Airbus et les gouvernements, les secteurs publics et privs travers la rgion et a conseill des compagnies ariennes rgionales sur la gestion et les oprations de leurs flottes.Habib Fekih est parmi les plus anciens chez Airbus et lun des directeurs commerciaux les plus performants. Il est lun des architectes de la nouvelle structure commerciale de la socit. Tout au long de ses 30 ans chez Airbus, Habib a pilot avec succs la croissance de la compagnie dans lune des rgions les plus dynamiques, a dclar Tom Enders.Sous la direction de Fekih, Airbus a vendu plus de 1,300 avions aux compagnies ariennes et de leasing traversla rgion, augmentant sa part de march plus de 60%. Il a jou un rle dterminant dans la direction de son quipe pour atteindre presque 40% des ventes surles A380 et plus de 35% des ventes pour les A350.Fekih a galement t Prsident dAirbus Corporate Jet. Il a dirig le projet de restructuration de toutes les activits commerciales, y compris les avions, les intrieurs des cabines et les services, en une seule unit, ce qui est reflt sur la visibilit de son march.Habib reprsentait le vritable esprit dAirbus. Il a servi la compagnie en toute distinction pendant trois dcennies. Habib va beaucoup nous manquer et je souhaite le remercier pour son leadership et le fliciter pour toutes ses ralisations ., a rajout TomEnders.Au cours des quatre dernires dcennies, Airbus a transform le paysage aronautique en Afrique et au Moyen-Orient en offrant des produits innovants et en nouant des partenariats durables dans lindustrie, le commerce et la recherche. Leader mondial dans le domaine de laronautique, de lespace et des services associs, Airbus sengage tendre sa prsence et promouvoir ses produits et services, qui favorisent la croissance conomique et soutiennent les moyens de subsistance dans la rgion.Airbus est un leader mondial de laronautique, de lespace, de la dfense et des services associs. En 2015, le Groupe a ralis un chiffre d'affaires de 64,5 milliards d'euros et a employ plus de 136 600 personnes. Airbus propose une gamme complte davions de ligne, allant de 100 plus de 600 siges. Airbus est galement un leader europen et fournisseur d'avions de ravitaillement, de transport et de mission, ainsi que le numro un europen et le deuxime au monde de lindustrie spatiale. Airbus offre la plus large gamme dhlicoptres civils et militaires au monde.