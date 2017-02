Le Forum FUTURALLIA les 29, 30 et 31 mars 2017, Palais des Congrès du Futuroscope, France, pour sa 21ème édition

Vendredi 17 Février 2017

Spcificit 2017 : les PME innovantes lhonneur





Publi le:2017-02-17 11:03:32

Sept ans aprs la dernire dition sur la Technopole du Futuroscope en 2010, FUTURALLIA , Forum dAffaires linternational, a choisi dorganiser sa 21me dition les 30 et 31 mars 2017 au Palais des Congrs du Futuroscope.Ce forum de partenariat international et multisectoriel sadresse prioritairement aux dirigeants de PME/PMI de tous secteurs dactivit en qute de dveloppement international mais aussi aux investisseurs, start-up, clusters et grands donneurs dordre.Lobjectif est simple : runir en un mme lieu des centaines de dirigeants et dcideurs de 600 entreprises issues dune trentaine de pays et leur permettre dinitier des alliances commerciales, industrielles, financires ou technologiques.A partir de lidentification dtaille des entreprises et dun catalogue de profils en ligne accessible sur le site web ddi lvnement, chaque participant met jusqu 20 souhaits de rendez-vous. Le logiciel de match-making tablit alors pour chacun un planning comprenant jusqu 16 rendez-vous cibls sur la base des souhaits des participants, remis le jour de la manifestation.Futurallia connait un succs international dans le monde des affaires. Depuis sa dernire dition au Futuroscope, le Forum FUTURALLIA sest droul Kansas City, Etats-Unis en 2011, Lille en 2012, Istanbul, Turquie en 2013, Lyon en 2014 et Bucarest, Roumanie en 2015.Futurallia a aussi dvelopp des marques spcifiques, comme par exemple Medallia qui sest tenu en Tunisie en 2008, au Maroc, en Algrie, en Egypte pour les pays de la Mditerrane, mais aussi Centrallia, Africallia, IndialliaEn tout, ce sont prs de 100 forums qui se sont tenus en France et dans le monde depuis 25 ans et ont permis la rencontre de milliers de dcideurs de PME provenant du monde entier.Selon Franoise VILAIN, Dlgue gnrale de Futurallia : Le retour de Futurallia sur ses terres qui la vu natre en 1990, va permettre tous ses partenaires trangers de dcouvrir notre grande rgion La Nouvelle-Aquitaine , plus grande rgion de France aux activits conomiques de pointe (arospatiale, numrique, cotechnologie) mais aussi traditionnelle (tourisme, vins, bois) et pour laquelle linnovation est une priorit .Le forum accueillera cette anne une communaut de start-ups et de PME/ETI innovantes dans des domaines aussi varis que le dveloppement durable, le numrique, lcohabitat, lco-industrie, les transports du futur, la silver conomie, les objets connects ou de lalimentation intelligente (emballage du futur) au sein dun village ddi.Lobjectif pour ces entreprises sera de proposer et valider leurs concepts, produits, ou services novateurs auprs dentrepreneurs issus du monde entier. Elles pourront rencontrer de nombreux acteurs de linnovation prsents sur place : banques, BPI, private equity, avocats, assureurs, transporteur, des organismes experts tels que le rseau consulaire, Business France mais aussi des reprsentants de grands groupes (Alterna, EDF, La Poste, Engie) lors de leurs rendez-vous.