Jukebox ou comment émerveiller petits et grands sur les ondes de RTCI

Mardi 14 Février 2017





Publié le:2017-02-14 19:42:27

Une émission qui fait parler de plus en plus d’elle depuis quelques mois intitulée « jukebox…vos dédicaces » pourtant le timing laisserait un peu à désirer vu que c’est de10 h à 11 heure du matin , heure normalement où tout le monde travaille. Et pourtant c’est parmi les émissions les plus écoutées actuellement sur les ondes de RTCI.Une émission qui propose des chansons coup de cœur faisant plaisir à tous les âges et à tous les goûts avec des dédicaces, histoire de répandre la joie sur les cœurs comme au bon vieux temps de Faika dans « le concert des auditeurs ».Animée par la voix fraîche et gaie de la jeune animatrice « Méjda Ben Hussein » , l’émission contient également des rubriques comme « moment d’ évasion garanti » qui se trouve être pour de vrai un grand moment d’escapade permettant aux auditeurs de découvrir des passages inédits de livres , des propos inspirants de personnages qui ont marqués le cours de notre vie ou carrément des conseils de coaching , histoire de vous aider à positiver et à minimiser votre stress quotidien .Bref une émission qui ravit petits et grands et donne naissance à une nouvelle génération d’animateurs prometteuses qui marque des pas sur, en espérant qu’il y ait d’autres méjda dans nos radios pour rapporter un plus à nos médias et surtout donner une touche de positivité dont on a besoin en ce moment.