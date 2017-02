Tunisie : lancement du Social Impact Award

Jeudi 09 Février 2017

Publi le:2017-02-09 12:33:23

La crmonie douverture se tiendra le vendredi 17 fvrier 2017, Startup Haus Tunis, partir de 18h. M. Jakob Detering, directeur du Social Impact Award, prsidera lvnement.Lors de la confrence, les intervenants prsenteront le programme, les objectifs et la stratgie de lexpansion de Social Impact Award dans le monde arabe. Par ailleurs, la parole sera donne aux partenaires qui expliqueront leurs valeurs ajoutes au projet et leurs contributions audveloppement de l'cosystmeentrepreneurial en Tunisie.À noter qu la fin de la crmonie, un panel de discussion sera organis autour des difficults et problmes que les entrepreneurs en Tunisie font face.Social Impact Award (SIA) est une comptition dides sociales ddie aux tudiants. Loin dtre une comptition classique entre des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs, le SIA vise , entre autres, mettre lentrepreneur et/ou aspirant entrepreneur dans un contexte favorable lentrepreneuriat : entrepreneurs, coachs, des experts ainsi que des diffrents acteurs de lcosystme entrepreneurial local et international.Social Impact Award sadresse aux tudiants dsireux d'essayer de rsoudre les problmes sociaux / environnementaux actuels d'une manire innovante par le lancement des projets, initiatives ou organisations. Les projets peuvent tre lis des diffrents domaines, tels que la rduction de la pauvret, la sant, l'ducation, l'environnement, l'nergie, les technologies de l'information et de la communication, les droits de l'homme, galit des chances, les soins, et bien d'autres.Les projets soumis peuvent tre organises dans le cadre de la socit civile (ONG, ,association, initiatives), ainsi que dans le secteur priv comme social business. Ex: une cuisine mobile qui prpare des soupes aux SDF, un nouveau concept ducatif, un site web pour mobiliser le quartier, une nouvelle ide de collecte de fonds, ou quelque chose de totalement nouveau - la chose importante est que le projet poursuit un objectif social / environnemental.Un jury dexperts est constitu dans chaque pays, afin dvaluer les ides et donner des recommandations sur tous les projets soumis. Les quipes laurates auront, la fois, un soutien technique, managrial et une facilitation laccs au financement.Les tudiants tunisiens et les tudiants trangers rsidants en Tunisie sont la cible du programme. Aprs la soumission des projets sociaux via la plateforme Social Impact Award (www.socialimpactaward.tn) avant le 30Avril, les membres du Jury vont slectionner dix quipes finalistes. Elles auront droit un programme dacclration intensive pour leurs ides de projets sociaux pendant lt 2017. Sajoute cela un accs aux 3 co-workingspaces et un encadrement par des mentors, afin dassurer la concrtisation et la viabilit des projets sur le march local.Par la suite, trois quipes seront slectionnes afin de participer au sommet europen social Impact Award Vienne. Ce sommet est organis chaque anne au mois doctobre. Au programme : workshops, networking et accs aux investisseurs et source de financement.SIA en chiffreEn 2016, SIA a organis 182 ateliers pour environ 4.600 participants, dans 58 villes travers dix pays europens. En 2017, de nouveaux pays se joindront au programme, dont la Tunisie.En 2016, 500 quipes dtudiants ont dvelopp et expos des ides novatrices en entrepreneuriat social. Ltude de lquipe Social Impact Europe montre que 60%des projets soumis ont t mis en uvre et 35% sont en train de gnrer des revenus.Enpact Tunisie est une association tunisienne qui vise promouvoir lentrepreneuriat en Tunisie et soutenir les entrepreneurs travers diffrents projets dans le but de crer de lemploi durable. Actuellement lassociation gre le projet Startup Haus Tunis, un espace de coworkingimplement en partenariat avec la Fondation Westerwelle, ainsi quun programme de mentoring national, en partenariat avec la Fondation Naumann pour la libert et qui vise soutenir les entrepreneurs dans les diffrentes rgions de la Tunisie dans le dveloppement de leur projet.