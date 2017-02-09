في المرتبة 60 عالميا : QNB العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط و أفريقيا

Jeudi 09 Février 2017

بيان صحفي





Publié le:2017-02-09 11:09:37

-حافظت مجموعةQNB على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براندفاينانس" ونشرته مجلة "ذيبانكر"،التابعة لصحيفة "فايننشالتايمز" الدولية لعام 2017 لترسخ المجموعة بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم.وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية ل QNBإلى3.826 ملياردولارأميركي بارتفاع نسبته 56% مقارنة بالعام الماضي،لتصبح مرتبتها العالمية60على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة بAA+ وهو تصنيف" قوي جدا"، لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول100علامة تجارية مصرفية في العالم.وتعد المحافظة على الصدارة ونيل هذا اللقب دليلاً على استمرار النمو القوي في أداء المجموعة من خلال استراتيجيتها في التوسع الدولي وإبراز هذه العلامة التي أصبحت حالياً تتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، علاوة على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية و التي شهدت المجموعة من خلالها عمليات استحواذ ساهمت في تعزيز تواجدها عبر القارات، كان من أبرزها استحواذ المجموعة على "فاينانس بنك" التركي (QNB فاينانس بنك حاليا) و الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك بنسبة 99,88%.و تعتبر هذه المرة الأولى التي تظهر فيها علامة QNBضمن قائمة "براند فاينانس" لأول 500 علامة تجارية عالمية و التي تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات. كما تعتبر علامة مجموعة QNB العلامة التجارية المصرفية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و العلامة التجارية القطرية الوحيدة بين أول 500 علامة تجارية.كما كانت لأرباح المجموعة و قوة أدائها في عام 2016 الأثر الإيجابي على إبراز علامتها التجارية فقد كشفت النتائج المالية للعالم المنتهي في31 ديسمبر عن تحقيق أرباح صافية بلغت12.4 مليار ريال قطري(3.4 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة بأرباح عام 2015، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة34% عن عام 2015 ليصل إلى720 مليار ريال قطري (198 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاتها لائتمانية المرتفعة و التي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وبهذه المناسبة قال السيد يوسف علي درويش،المدير العام للاتصالات لمجموعةQNB: "إن محافظة المجموعة على هذا اللقب تكمن في الخطوات التي تبعتها المجموعة خلال السنوات الماضية،حيث تعتبر المحافظة بحد ذاتها إنجاز تفتخر به المجموعة كعلامة بارزة على الساحة المصرفية اليوم".وأكد السيد درويش أن المجموعة تسعى بشكل كبير و مستمر لإبراز علامتها التجارية كوننا قطعنا شوطاً كبيراً لإحدى أهدافنا التي تضمنت بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط و أفريقيا بحلول عام 2017، واليوم لدى المجموعة رؤى طموحة ستسلط الضوء عليها وستعمل على تنفيذها و فق خطط مدروسة وصولاً بها إلى الهدفا لمنشود،حيث بدأت المجموعة العمل برؤيتها الجديدة و التي تتمثل بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط و أفريقيا و جنوب شرق آسيا بحلول 2020، مما يدفعنا بشكل مستمر بالعمل على قدم و ساق لتحقيق هذه الرؤية خلال السنوات القادمة.وفي الختام قال: "نفتخر اليوم كوننا العلامة التجارية المصرفية القطرية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم فهو دافع قوي لك لمن ينتسب لهذه للمجموعة للمواصلة في بلوغ الاعتراف المرموق لعلامتنا التجارية في المستقبل القريب بمرا تب عالمية جديدة".من جانبه قال السيد / ديفيد هاي الرئيس التنفيذي – براندفاينانس:"لقد عملت مجموعة QNBبجد خلال السنوات الأخيرة في سعيها لتصبح علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بحلول عام 2017، و تظهر نتائج تقييم "براند فاينانس" لقيمة العلامات التجارية نجاح هذه الجهود، حيث تعتبر علامة مجموعةQNB العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم. والأهم من هذا هو وجود المجموعة هذه السنة ضمن أول 500 علامة تجارية عالمية و التي تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات. و بتحقيق هذا الإنجاز يمكن لمجموعة QNB أن تمضي قدماً بتوسعها العالمي في جنوب شرق آسيا بكل ثقة".يذكر أن مؤسسة "براندفاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية ،ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات،الانتشار الجغرافي،السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية.يشار إلى أن مجموعة QNBقد حافظت على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-).وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.