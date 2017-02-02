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C Presse

سيارة سيتروان س 3 الجديدة تصل الى تونس

Jeudi 02 Février 2017

بيان صحفي -تم بداية من غرة فيفري 2017 تسويق سيارة سيتروان 3C الجديدة بكافة نقاط البيع التابعة ل سيتروان و هي متوفرة في ثلاثة مستويات مختلفة : لايف، فيل، و شاين , بداية من 33950 دينارا

تمثل هذه السيارة الجديدة نقلة نوعية في صنفها فهي سيارة سريعة تتمتع بتقنيات حديثة و الوان متعددة و قد تم تقديمها لاول مرة في شهر جوان بليون , كما انها قد مثلت نجمة مونديال باريس للسيّارات

تتميز سيار 3C الجديدة بشكلها الفريد، وداخلها المريح، وإمكانية تخصيصها، و الكاميرا المدمجة بها ConnectedCAM CitroënTM وتقنيات الاستخدام اليومي.


تعكس هذه السيارة الجديدة قيم العلامة التجارية سيتروين و هي تتحدى جميعالسيّارات في فئتها.

سيارة 3C الجديدة المتفائلة:
من خلال تركيبتها الفريدة و مقدمتها الجذابة , و عناصرها النقية و السلسة التي تعطيها مظهرا قويا مفعما بالنشاط
من خلال إمكانية التخصيص، والتي تتيح لكل فرد امتلاك سيارة تشابه شخصيته. فهي متوفرة في 9 ألوان ( الأخضراللوزي و الابيض بيانكا و الازرق الكوبالت و رمادي الألومنيوم و رمادي القرش و الأسود و البرتقالي و الاحمر الروبي ). بفضل الألوان الثلاثة المتاحة لسقفها، توفر 3C الجديدة 36 تركيبة خارجية من الالوان التي تتماشى و بقية اجزاء السيارة.

سيارة 3C الجديدة المريحة:
- عند ركوبها ، يغمرك احساس فوري بالراحة بفضل برنامج Citroën Advanced Comfort® الذي يسعى الى توفير الراحة التامة بداية من التصميم والتكنولوجيا، و صولا الى اختيار الألوان أو المواد. تقدم 3C الجديدة أربعة ألوان داخلية متاحة بداية من نموذج "فيل" .

- يتم ادراك خاصية الراحة من قبل تجانس الالوان ،والسقف الزجاجي البانورامي الاختياري.
كما تم تخصيص لوحة لمس على متنها لتسهيل حياة الراكب.

سيارة 3C الجديدة الذكية :
- تحتوي هذه السيارة الجديدة على مجموعة من التقنيات المفيدة مثل تقنية المساعدة على الوقوف و المرآة الشاشة التي تمكنك من استنساخ الهاتف الذكي على الشاشة المركزية .

-تقنية الكاميرا المدمجة ConnectedCAM CitroënTM المتاحة بنموذج شاين التي ظهرت لاول مرة في العالم في سيارة س3 الجديدة. و هي تمكن السائق من تسجيل ما يراه أمامه. وهكذا تصبح الكاميرا الشاهد على ما يعيشه السائق من تجارب على متنها بفضل وظيفتين رئيسيتين:

- بنقرة واحدة، يمكن للسائق التقاط صورة لما يراه ومشاركة المحتوى على الشبكات الاجتماعية بأمان من خلال التطبيقة المجانية ConnectedCAM CitroënTM التي تمكن من تحميل وتبادل الصور وأشرطة الفيديو.

Publié le:2017-02-02 10:12:29

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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