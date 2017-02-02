سيارة سيتروان س 3 الجديدة تصل الى تونس

Jeudi 02 Février 2017

بيان صحفي



سيارة 3C الجديدة المتفائلة:



سيارة 3C الجديدة المريحة:



سيارة 3C الجديدة الذكية :





Publié le:2017-02-02 10:12:29

-تم بداية من غرة فيفري 2017 تسويق سيارة سيتروان 3C الجديدة بكافة نقاط البيع التابعة ل سيتروان و هي متوفرة في ثلاثة مستويات مختلفة : لايف، فيل، و شاين , بداية من 33950 ديناراتمثل هذه السيارة الجديدة نقلة نوعية في صنفها فهي سيارة سريعة تتمتع بتقنيات حديثة و الوان متعددة و قد تم تقديمها لاول مرة في شهر جوان بليون , كما انها قد مثلت نجمة مونديال باريس للسيّاراتتتميز سيار 3C الجديدة بشكلها الفريد، وداخلها المريح، وإمكانية تخصيصها، و الكاميرا المدمجة بها ConnectedCAM CitroënTM وتقنيات الاستخدام اليومي.تعكس هذه السيارة الجديدة قيم العلامة التجارية سيتروين و هي تتحدى جميعالسيّارات في فئتها.من خلال تركيبتها الفريدة و مقدمتها الجذابة , و عناصرها النقية و السلسة التي تعطيها مظهرا قويا مفعما بالنشاطمن خلال إمكانية التخصيص، والتي تتيح لكل فرد امتلاك سيارة تشابه شخصيته. فهي متوفرة في 9 ألوان ( الأخضراللوزي و الابيض بيانكا و الازرق الكوبالت و رمادي الألومنيوم و رمادي القرش و الأسود و البرتقالي و الاحمر الروبي ). بفضل الألوان الثلاثة المتاحة لسقفها، توفر 3C الجديدة 36 تركيبة خارجية من الالوان التي تتماشى و بقية اجزاء السيارة.- عند ركوبها ، يغمرك احساس فوري بالراحة بفضل برنامج Citroën Advanced Comfort® الذي يسعى الى توفير الراحة التامة بداية من التصميم والتكنولوجيا، و صولا الى اختيار الألوان أو المواد. تقدم 3C الجديدة أربعة ألوان داخلية متاحة بداية من نموذج "فيل" .- يتم ادراك خاصية الراحة من قبل تجانس الالوان ،والسقف الزجاجي البانورامي الاختياري.كما تم تخصيص لوحة لمس على متنها لتسهيل حياة الراكب.- تحتوي هذه السيارة الجديدة على مجموعة من التقنيات المفيدة مثل تقنية المساعدة على الوقوف و المرآة الشاشة التي تمكنك من استنساخ الهاتف الذكي على الشاشة المركزية .-تقنية الكاميرا المدمجة ConnectedCAM CitroënTM المتاحة بنموذج شاين التي ظهرت لاول مرة في العالم في سيارة س3 الجديدة. و هي تمكن السائق من تسجيل ما يراه أمامه. وهكذا تصبح الكاميرا الشاهد على ما يعيشه السائق من تجارب على متنها بفضل وظيفتين رئيسيتين:- بنقرة واحدة، يمكن للسائق التقاط صورة لما يراه ومشاركة المحتوى على الشبكات الاجتماعية بأمان من خلال التطبيقة المجانية ConnectedCAM CitroënTM التي تمكن من تحميل وتبادل الصور وأشرطة الفيديو.