Orange Tunisie et Yunus Social Business Tunisia annoncent les lauréats 2016 du Prix de l’Entrepreneur Social Innovant Tunisien (POESIT)

Vendredi 27 Janvier 2017

Communiqu de Presse -





Publi le:2017-01-27 14:15:32

Pour la seconde anne, Orange Tunisie et Yunus Social Business Tunisia ont organis la crmonie de la remise du Prix Orange de lEntrepreneur Social Innovant Tunisien (POESIT) - dans son dition 2016 - vendredi 27 janvier au sige dOrange Tunisie.Ce prix rcompense le meilleur entrepreneur social technologique de lanne qui met linnovation numrique au service des citoyens.Avec prs de 150 dossiers reus, dont 40% ports par des femmes, et provenant de tout le territoire, lappel candidatures a dmontr tout le potentiel qui existe en Tunisie dans le domaine de lentrepreneuriat social technologique li lducation, au transport, la sant, la cultureEn prsence de nombreux invits de la socit civile et du monde de lentrepreneuriat et des mdias, Didier Charvet, Directeur Gnral dOrange Tunisie, Asma Ennaifer, Directrice des Relations Extrieures, de la RSE et de lInnovation dOrange Tunisie et Leila Charfi, Country Director de Yunus Social Business Tunisia ont ainsi remis deux prix deux jeunes startuppers sociaux :Awatef Mesbahi, 1er prix, pour son application mobile Toufoula Kids, qui propose du contenu ludo-ducatif, en langue arabe, pour des enfants gs de 4 6 ans.Tahar Remadi, prix Coup de cur , pour sa plateforme web Manuskri.tn de vente douvrages en ligne, qui veut redonner got la lecture, pour tous.Ce choix est tout fait en ligne avec lambition dOrange Tunisie et Yunus Social Business Tunisia dappuyer de jeunes pousses dans des domaines stratgiques comme lducation et la culture, leviers essentiels dun dveloppement partag en Tunisie. Avec ce Prix, les deux partenaires se sont ainsi engags accompagner pendant lanne les deux laurats Toufoula Kids et Manuskri.tn afin daffiner leur business plan social, pouvoir lever des fonds et concevoir ou parfaire leur application mobile au centre de dveloppement ODC (Orange Developer Center). Lobjectif est de dvelopper et prenniser leur startup et pourquoi pas sinternationaliser. Par ailleurs, Toufoula Kids a galement reu une dotation de 10 000 dinars et Manuskri.tn un smartphone haut de gamme en guise dencouragements.Orange Tunisie et Yunus Social Business Tunisia ont de plus profit de la crmonie pour annoncer tous les startuppers sociaux le lancement de la 3me dition du POEST le 28 fvrier.