Euro Repar Car Service s’implante en Tunisie

Lundi 23 Janvier 2017

Communiqué de Presse -





Publié le:2017-01-23 22:05:44

Première implantation sur le continent africain : Euro Repar Car Service, l’enseigne mondiale spécialisée dans l’entretien et dans la réparation automobile multimarque du Groupe PSA inaugure aujourd’hui son siège social tunisien et ses cinq premiers ateliers.En présence de Christophe Musy, directeur de PSAAfter market, de M.Bassem Loukil et de M.Guillaume Ducrest, respectivement Président Directeur Général d’Aures auto et directeur général adjoint de la société STAFIM, l’inauguration d’Euro Repar Car Service Tunisie marque une étape importante du plan de développement mondial de l’enseigne qui compte actuellement 2 700 adhérents.