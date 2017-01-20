مجموعة QNB تنشر نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016

Vendredi 20 Janvier 2017

بيان صحفي





Publié le:2017-01-20 11:28:47

-أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016.وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات،حيث ارتفع إجماليالموجوداتبنسبه 34%ليصل الى 720مليارريال(198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها،يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع3,5ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل10% من رأس المال (بواقعسهم واحد لكلعشرةأسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجماليالموجوداتمن خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة34% لتصل إلى520مليار ريال(143 مليار دولار أمريكي).وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة28% لتصل إلى 507 مليار ريال(139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103%.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاقالبنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعاليةسياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظةفي بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة114%بنهايةعام 2016.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة14% ليصل إلى71 مليار ريال(19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم14,4ريال(4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي)للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى16,0% في31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.واكملتمجموعةQNBخلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88% فيQNB فاينانس بنك.وتمثل عملية الاستحواذ علىQNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل،تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلةفي أكثر من30بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.