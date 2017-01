Grant Thornton Tunisie se déploie en Afrique de l’Ouest en partenariat avec la Guinée et la France

Mardi 17 Janvier 2017

En ce dbut danne 2017,les membres du rseau mondial daudit et de conseil, en loccurrence Grant Thornton Tunisie, Guine et France se veulent tre la fois et le partenaire stratgique, et les conseillers de premier ordre des investisseurs souhaitant se dvelopper et se dployer en Afrique, dans le secteur priv.Cest sous cette perspective qu a t organise le mercredi 11 Janvier Conakry en Guine, une confrence sur le Capital Investissement,sous le thme Capital Investissement, Moteur du dveloppement conomique et social en partenariat avec AfricInvest, lun des principaux gestionnaires de fonds dinvestissements et acteurs de PrivateEquity en Afrique, et en prsence de son, Premier Ministre Guinen, ainsi que des hauts cadres du Gouvernement, dont notamment le Gouverneur de la Banque Centrale de Guine. Plusieurs dirigeants de grands groupes privs et hauts cadres Guinens ont galement t convis pour partager leurs expriences et apporter leurs visions stratgiques quant la dynamisation du capital investissement en Guine et en Afrique plus gnralement.Grant Thornton, fort de sa renomme sur le march des cabinets daudit et de conseil souhaite avant tout dlivrer son expertise et se dployer davantage sur le march de lAfrique de lOuest. Ce dploiement se fera entre autres grce une quipe tunisienne dirige par 6 associs dont, Managing Partner de Grant Thornton Tunisie qui a su instaurerle savoir-fairede son Groupe sur le march tunisien et qui souhaite prsent lexporter linternational pour soutenir les projets fort potentiel de russite. Par ailleurs, ce dveloppement sera initi conjointement avec les membres guinen et franais de Grant Thornton dans un esprit de complmentarit alliant matrise rgionale et expertise internationale de haute facture.Lors de cetvnement, Grant Thornton a expos sa volont de se dvelopper sur le march guinen ainsi que son immense ambition sur limplantation et le suivi de projets porteurs dans un pays en pleine croissance, tel que la Guine.Grant Thornton a t fire de prsenter, en prsence de Monsieur Amadou Barry et Monsieur Thierry Dartus, respectivementManaging Partner de Grant Thornton Guine et Associ de Grant Thornton France, ses partenaires africains, son exprience internationale dans les domaines du conseil et de laccompagnement au dveloppement stratgique ainsi que son dsir de renforcer les relations africaines pour poursuivre son chemin grandissant vers la croissance conomique. La principale finalit de la stratgie globale de Grant Thornton est de librer le potentiel de croissance des organisations dynamiques. Cette nouvelle collaboration sera pour nous tous un nouveau levier de croissance et un nouvel lan pour le dveloppement conomique des organisations africaines . a indiqu Monsieur Lamjed Ben Mbarek.Pour poursuivre son envol vers la croissance, Grant Thornton Tunisie, Guine et Francevont cette anne initier un partenariat sous forme dune joint-venture pour implanter un cabinet de conseil en Afrique. Les 3 membres vont unir leur savoir-faire pour accompagner les porteurs de projet et les entreprises en qute de croissance. Le but tant dacclrer le dveloppement de Grant Thornton linternational et de dvelopper son rseau.