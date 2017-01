Orange lance la nouvelle offre Flybox Max 4G

Vendredi 13 Janvier 2017

Publié le:2017-01-13 19:26:30

Orange lance aujourd’hui la nouvelle Flybox Max 4G qui vous accompagne dans vos déplacements sur tout le territoire tunisien en vous garantissant la plus large couverture 4G dans les 24 gouvernorats.Avec l’offre Flybox Max, vous bénéficiez d’une connexion Internet 4G, 24h/24, à la hauteur de 25Go/mois, qui vous permet de naviguer sereinement à n’importe quel moment de la journée sans contrainte de tranche horaire.Vous bénéficiez également de 2h de communications gratuites vers tous les numéros fixes & mobiles en Tunisie pour appeler vos amis et vos proches en toute liberté.Une fois votre forfait épuisé, vous pouvez recharger votre compte à partir de 1dt seulement. Le client profite instantanément de l’internet mobile au meilleur prix et des appels, en toute liberté, sans condition ni achat d’option.Pour 1dt de recharge, le client bénéficie de l’équivalent de 256Mo d’internet ou de 20mn d’appels vers tous les opérateurs en national. Le prix de la minute est de 50 millimes.L’offre Flybox Max est disponible dans toutes les boutiques et points de vente Orange à un prix très avantageux, à 29dt/mois seulement. Vous bénéficiez également de l’équipement 4G gratuitement durant la période de votre abonnement.