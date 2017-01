Orange signe un nouveau partenariat de huit ans avec la CAF en tant que Sponsor Officiel de cinq compétitions majeures

Vendredi 06 Janvier 2017

2017-01-06

Orange a renouvelé son partenariat avec la Confédération Africaine de Football qui inclut les éditions 2019 au Cameroun, 2021 en Côte d’ivoire et 2023 en Guinée. La première compétition qui aura lieu dans le cadre de ce contrat sera la Coupe d’Afrique des Nations Total (CAN) au Gabon en janvier 2017, la plus importante compétition de football à travers l’Afrique et le Moyen-Orient.Ce partenariat d’une durée de huit ans couvre également la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans Total (CAN U20), la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Total, la Ligue des Champions de la CAF Total et la Supercoupe de la CAF Total• Le tournoi final de la Coupe d’Afrique des Nations Total (2017, 2019, 2021 et 2023)• Le tournoi final de la CAN des moins de 20 ans Total (2017, 2019, 2021 et 2023)• La phase finale de la Ligue des Champions de la CAF Total (de 2017 à 2024)• Le tournoi final de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Total (2018, 2020, 2022, 2024)• La Supercoupe de la CAF Total (de 2017 à 2024)Orange place la passion des supporters au cœur de ce partenariat. L’objectif principal de la stratégie sponsoring d’Orange, « Orange Sponsors You », est d’accorder aux supporters la reconnaissance qu’ils méritent en tournant les projecteurs vers eux et en les récompensant pour leur passion.Le football reste la passion N° 1 des tunisiens, Orange Tunisie est ravie de ce renouvellement de partenariat qui lui permet de partager avec ses clients les événements qu’ils aiment. La marque réaffirme son engagement dans le football africain.Dans ce cadre, Orange Tunisie souhaite bon vent aux Aigles de Carthage en espérant qu’ils atteignent les phases finales voire de rentrer en Tunisie avec la Coupe d’Afrique des Nations !