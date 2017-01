Les jeunes fans du Paris Saint-Germain rencontrent leurs héros

Mercredi 04 Janvier 2017

Emirates la compagnie qui connecte les gens et les passions a donné à ses partenaires médiatiques et à des jeunes fans de football à Tunis la chance inouïe de rencontrer les héros du Paris Saint-Germain à Tunis pendant les préparatifs du club pour la saison hivernale.L’équipe qui comprend des stars internationales comme Ángel Di Maríaet Hatem Ben Arfa jouera contre le Club Africain lors d’un match amical le 4 janvier. Le match aura lieu au stade olympique de Radès à Tunis qui compte 60.000 milles places.Le « Paris Saint-Germain fait partie intégrante de la longue et illustre histoire du football français et le club jouit d’une forte base de supporters, pas seulement en Tunisie mais également dans le monde entier », a déclaré Walid Bouzgarou, directeur d’Emirates Tunisie. « Dans la lignée de ses activités pour satisfaire la passion de ses clients à travers le monde par le biais de la littérature, la musique ou les sports, Emirates offre une opportunité unique pour les passionnés du footballde voir leurs stars en pleine action, dans le cadre de la visite du fameux club parisien » a souligné Walid Bouzgarou.Emirates a signé son premier accord de parrainage avec le Paris Saint-Germain en 2005, suivi d’un parrainage de maillots depuis la saison 2006/2007. En 2013, Emirates et Paris Saint-Germain ont annoncé unnouveau contrat de sponsoring qui prolonge le partenariat du club avec la compagnie aérienne de cinq ans, jusqu’à la fin de la saison 2018/2019.Grâce à cet accord, Emirates bénéficie d’une forte visibilité de son image de marque dans le Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain, ainsi que du logo Fly Emirates sur le maillot de l’équipe et profite également d’un accès privilégié aux facilités du stade. En plus du Paris Saint-Germain, Emirates est également sponsor d’un certain nombre d’équipes européennes dont l’Arsenal, l’AC Milan, le Hamburger SV, l’Olympiacos FC et récemment le Real Madrid.A partir du 2 février 2017, Emirates introduira un service direct entre Dubaï et Tunis. Aujourd'hui, la compagnie aérienne assure cinq vols hebdomadaires vers Dubaï, à savoir mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche,à bord du Boeing 777-300.