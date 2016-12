La CONECT International condamne l’agression contre des ressortissants africains

Jeudi 29 Decembre 2016

Communiqué de Presse -





Publié le:2016-12-29 15:30:31

Suite à l’agression perpétrée contre trois ressortissants congolais à Tunis, la CONECT International apporte son soutien à toute la communauté des étudiants et stagiaires africains en Tunisie.La direction de la CONECT International, par la voie de sa présidente, Mme MoniaEssaidi, se joint aux autorités tunisiennes pour condamner avec la plus grande fermeté ces actes à caractère racial qui ne représentent nullement les Tunisiens dans leur ensemble. Et nous regrettons que cet acte se soit produit à la veille de la Journée nationale contre le racisme sous toutes ses formes.Nous rappelons que la Tunisie entretient de bons rapports de fraternité et de concorde avec les pays d’Afrique subsaharienne. La Tunisie a été et restera un pays d’accueil. Les Tunisiens ne tolèreront jamais ces actes racistes.Toute la communauté africaine en Tunisie peut compter sur le soutien sincère et indéfectible de notre organisation.