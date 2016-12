Lancement de «NETINVEST POTENTIEL» un nouveau fonds d’investissement de 20.000.000 dinars

Jeudi 22 Decembre 2016





NETINVEST POTENTIEL est un nouveau Fonds Commun de Placement en valeurs mobilires qui vient de voir le jour et dont louverture des souscriptions a t annonce ce mercredi 21 dcembre 2016.Lors dune crmonie qui a eu lieu cette occasion son directeur gnral Njib Essafi a prcis que la socit NETINVEST et ATTIJARI BANK ont obtenu l'agrment du Conseil du March Financier, en date du 30 janvier 2015, pour la cration d'un Fonds Commun de Placement Risque bnficiant dune procdure allge, dnomm NETINVEST POTENTIEL d'un montant du Fonds sera de 20.000.000 Dinars qui seront rpartis en 2 000 Parts de 10.000 Dinars chacune.Il a ajout que ce Fonds Tuniso-Saoudien a principalement pour objet la participation, pour le compte des porteurs de parts et en vue de sa rtrocession ou sa cession, au renforcement des opportunits dinvestissement et des fonds propres des entreprises.Il ralisera des oprations en capital ou en quasi-capital dans une perspective de cration de valeur sur un horizon moyen/long terme selon une dmarche dinvestisseur engag et stable au sein des entreprises de son portefeuille.Le Prsident du Conseil dAdministration NETINVEST POTENTIEL , la saoudien Khaled Ben Rached El Anzen qui sest dplac en Tunisie loccasion, la tte dune dlgation dinvestisseurs a indiqu que le climat des affaires en Tunisie sest nettement amlior et que notre pays a beaucoup de potentiel condition de limiter les tracasseries administratives lors de la cration des projets.Il a prcis que ce Fonds ambitionne daccompagner des entreprises, ayant un fort potentiel de croissance dans leur secteur dactivit, ouvertes sur linternational, disposant de ressources humaines et dun management de qualit et ayant une vision stratgique cohrente.Le Fonds interviendra principalement en fonds propres et accessoirement en quasi fonds propres, ciblera en priorit les PME/projets innovants ou contenu technologique ainsi que les PME/projets prsentant un business modle plus classique, avec une attention particulire pour les secteurs dinvestissement ci-aprs :Les technologies de linformation et de la communication et les services forte valeur ajouteLa biotechnologieLindustrie pharmaceutiqueLa santLe secteur agroalimentaireLes industries manufacturiresLa logistiqueLes nergies renouvelablesLa protection de lenvironnementLes socits exportatrices ou en stade dinternationalisationLe Fonds investira exclusivement dans des socits tablies en Tunisie. Le montant des interventions du Fonds par projet (sur un ou plusieurs rounds) se situera en gnral dans un intervalle de Cinq Cent Mille (500.000) dinars tunisiens Trois Millions (3.000.000) de dinars tunisiens sur un ou plusieurs rounds dinvestissement.