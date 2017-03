Le FMI en Tunisie : citoyens à l’affut et ministres au reflux!

Lundi 27 Mars 2017

2017-03-27

Alors que la mission du FMI est pied duvre Tunis, prcisment dans les enceintes ministrielles feutres de la Kasba, les ractions se multiplient et ne se ressemblent pas. Au moins deux types de ractions mritent dtre soulignes et prises en compte.La premire catgorie de ractions est issue des citoyens actifs, attentifs et laffut de la moindre nouvelle au sujet des ngociations en cours. La deuxime catgorie de ractions est issue des ministres, qui, on doit le reconnaitre se limite un discours laconique, peu explicite et inscrit dans une ligne de comm base sur le mutisme, le silence ou plutt le reflux face aux vagues de questionnements issus des mdias et des citoyens.Lanalyse du contenu et des verbatim accessibles ce sujet est trs riche en enseignements sur les ressentis et autres stress lis ces ngociations menes derrire des portes closes, dans les pures traditions des ngociations peu transparentes; en raison notamment de leurs enjeux majeurs sur les politiques publiques et sur le branding du gouvernement en place.Je ne ferai pas de commentaires au sujet de ces propos et morceaux choisis, et je me limite les prsenter toutes fins pratiques (et utiles) aux ngociateurs et pourquoi pas aux partis politiques faisant partie du GUN (Gouvernement dUnit nationale). Je dnominalise (par jeu de lettres) les propos et les plateformes 2.0 ou journaux lectroniques qui les ont mis en ligne. Je tiens souligner que tous ces propos traitent des enjeux de la ngociation avec le FMI. Je fais de mon mieux pour ne pas les sortir de leurs contextes. Je men excuse si par inadvertance, je lse des auteurs cits!Une tape imminente qui va voir le FMI conduire nos affaires en fonction de normes financires internationales, pour qui le Tunisien nest quun pion sans importance, sans me et presque sans ralit humaine (Mhavin, 27/3)Quand le FMI devient le gouvernement, les choses iront certainement plus mal que prvu le FMI doit comprendre que ce nest pas lui qui dcide des bonnes couleurs et des mauvais gots; le cas tunisien est trs fragile, trs complexe, et la population ne souhaite pas que la solution lui chappe compltement, elle veut tre une forte partie prenante (partenariat positif) (Moujan, 27/3)De redoutables dfis macroconomiques subsistent. La dette publique a continu de salourdir, dpassant 60 % du PIB en 2016. Les mesures adoptes par les autorits dans le cadre de la loi de finances de 2017 rduiront le dficit budgtaire global de manire modeste 5,6 % du PIB, contre une estimation de 6 % en 2016, niveau suprieur lobjectif vis initialement, en raison dune croissance plus faible et de drapages de la politique budgtaire (Hamdou, ancien ministre)Une pause ncessaire et ponctuelle, avec limplication des forces vives et sociales tunisiennes, pour remettre aux calendes grecques une partie du remboursement de la dette ainsi que les ngociations et l applications des rformes prconises ou plutt exiges par le FMI. (Anonymis)Tout ce ramdam ne vise qu lobtention de prt faible taux de remboursement par le FMI, qui fait de lingrence abusive parfois pour si peu! Et dans le monde particulier de la finance internationale, la dette entretient la dette et les intrts produisent des renumrotions sans aucune commune mesure avec le principal qui est le montant de prt acquis... (Anonyme, 15/)Emprunter long terme pour financer des dpenses de court terme na jamais t un comportement de bon pre de famille. Une gestion rigoureuse exigerait d'viter de tels comportements (Mebed 26/3).Maintenant que ces banques publiques commencent gagner de largent, certains parlent de cession de parts. Jarrive donc conclure que nous avons des personnes au sein du gouvernement qui travaillent comme observateurs pour le compte du FMI et de la BM, qui ont dtruit des pays . (Deput, 2/3)Le gouvernement dunion nationale a entam la mise en uvre des rformes convenues avec la mission du FMI qui avait visit la Tunisie en janvier dernier, rformes dont le but est de raliser la stabilit conomique, entreprendre la rforme des tablissements publics ainsi que le secteur financier. (Conseiller avec rang de Ministre, 25/3)Cest nous qui sommes alls vers le FMI et non pas linverse. Avec ou sans le FMI, la Tunisie a besoin, en urgence, de rformes urgentes en matire dinvestissement ou encore de la Fonction publique. En ce qui concerne les tranches du crdit du FMI, il faut rappeler que ce dernier ne donne jamais la somme du crdit en entier en un seul jet. (Prsident 20/3)Nous sommes en train de continuer ngocier avec le FMI et que les ngociations avec le FMI sont des discussions dont relvent tous les autres crdits, avec la Banque mondiale, la Banque Europenne de lInvestissement (BEI) et la Banque Africaine de Dveloppement (BAD) (Ministre 21/3)Le Fonds montaire international (FMI) a report le versement de la deuxime tranche du prt de 2,9 milliards $ accord la Tunisie en raison du manque de progrs dans la mise en uvre des rformes qui le conditionnent. (Ministre, 12/3).Des accords sont signs entre la Tunisie et le FMI, mais ils ne concernent pas la vente des entreprises publiques. (Ministre, 16/3)Le Fonds montaire international (FMI) na pas gel la 2e tranche du prt accord la Tunisie en mai 2016. (Ministre, 3/)Voil des propos qui en disent long sur les enjeux, les perceptions et parfois sur linconfort gouvernemental face des propos contradictoires ou laconiques. Je reste attentif ces commentaires citoyens, ceux-ci doivent par leur spontanit et engagement clairer les lanternes des ngociations et les mouvements dmocratiques qui les gnrent.