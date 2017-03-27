بطولة انقلترا - تغريم ''مانشستر سيتي'' 35 ألف جنيه لعدم تحكمه في تصرفات لاعبيه

Lundi 27 Mars 2017

بــاب نــات - غرم الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم فريق "مانشستر سيتي" 35 ألف جنيه استرليني (44030 دولارا) بتهمة سوء التصرف على خلفية رد فعل لاعبيه على احتساب ركلة جزاء لفريق "ليفربول" في الدقيقة 50 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في البطولة.

واتهم الاتحاد الإنقليزي "سيتي" بسوء التصرف الأسبوع الماضي بعدما أحاط لاعبوه بالحكم "مايكل اوليفر" بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح ليفربول إثر تدخل "غايل كليشي" ضد "روبرتو فيرمينو".



وسدد "جيمس ميلنر" لاعب "سيتي" السابق ركلة الجزاء بنجاح بعدما حصل "كليشي" الذي تدخل بتهور ضد فيرمينو وديفيد سيلفا على انذارين.

واستمر اعتراض لاعبي "سيتي" بعد ذلك.

وعدل صاحب الضيافة بعد 18 دقيقة من تلك الواقعة بهدف سجله الدولي الارجنتيني "سيرجيو اغويرو".

وذكر الاتحاد في بيان " بعد جلسة استماع عقدتها لجنة النظام والمسابقات المستقلة اليوم تقرر تغريم "مانشستر سيتي" بمبلغ 35 ألف جنيه بعدما أقر باتهامه بسوء التصرف.



" وأضاف "خالف سيتي المادة 20 من لوائح الاتحاد في حدود الدقيقة 50 من مباراة ليفربول عندما أخفق النادي في السيطرة على تصرف لاعبيه بطريقة مناسبة.

" ويحل "سيتي" ثالث الترتيب ضيفا على "ارسنال" صاحب المركز السادس يوم الأحد المقبل.

ر- م ف



Publié le:2017-03-27 22:07:09

