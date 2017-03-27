البطولة الافريقية للاندية البطلة - الاهلي المصري يتوج باللقب

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 19:36:15

- توج الاهلي المصري بلقب النسخة السادسة والثلاثين للبطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة اثر فوزه على النجم الساحلي 3-1 (تفاصيلها 20-25 و25-18 و25-20 و25-18) في مباراة الدور النهائي الذي اقيم يوم الاثنين بقاعة الزواوي بتونس العاصمة.وعزز الاهلي المصري رقمه القياسي في عدد مرات احراز لقب المسابقة ب12 تتويجا مبقيا في نفس الوقت اللقب في خزائن الكرة الطائرة المصرية للعام الثالث على التوالي بعدما فاز به في النسخة الماضية مواطنه الجيش.وفي المقابل فشل النجم الساحلي في تجديد العهد مع اللقب القاري الذي سبق ان توج به عامي 2001 و2002 وخسر بالمناسبة الدور النهائي الثالث امام الاهلي المصري بعد دورتي 1995 و1996 والرابع امام منافس مصري باعتبار الهزيمة في نهائي 2012 امام الزمالك.واكدت الكرة الطائرة المصرية مجددا تفوقها على نظيرتها التونسية خلال السنوات الاخيرة بعدما نجحت في الدورات العشر الاخيرة من الظفر باللقب في 8 مناسبات مقابل تتويجين تونسيين لكل من النادي الصفاقسي والترجي الرياضي عامي 2013 و2014 الى جانب السيطرة المطلقة على مستوى كاس الامم الافريقية للمنتخبات للاكابر اذ تمكن الفراعنة من احراز القاب النسخ الست الاخيرة.ر-امين