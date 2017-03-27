بطولة افريقيا للاندية البطلة : نادي أهلي برج بوعريريج في المركز الثالث

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 17:37:35

- أنهى أهلي برج بوعريريج الجزائري بطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة التي ينزل عليها الستار مساء اليوم الاثنين بقاعة الزواوي بالعاصمة في المركز الثالث بعد فوزه في المباراة الترتيبية على نادي السويحلي الليبي بنتيجة 3-صفر (25-21، 25-19، 25-20) .وتدور حاليا المباراة النهائية للبطولة النجم الساحلي والنادي الاهلي المصري.وافتك النجم الساحلي تاشيرة التاهل بعد تغلبه امس الاحد على السويحلي الليبي على البساط بقرار من الكنفدرالية الافريقية للعبة بينما تغلب النادي الاهلي المصري على نظيره الجزائري أهلي برج بوعريريج.يذكر ان النجم الساحلي ترشح الى الدور النهائي بعد انسحاب منافسه السويحلي في الشوط الخامس من المباراة عندما كانت النتيجة 14-7 لفائدة النجم.وجاء انسحاب الفريق الليبي من لقاء الدور نصف النهائي، احتجاجا على ما اعتبره هتافات استفزازيه من قبل جماهير النجم الساحلي.وغرمت الكنفدرالية الافريقية النجم الساحلي بمبلغ 3000 دولار مطالبة إياه بتقديم الإعتذار للنادي السويحلي الليبي وإلآ تعرض لعقوبات تصل الى الحرمان من المشاركة في كل المنافسات الافريقية.ر/حسني/ص.خضر