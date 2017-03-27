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عبد الرزاق الشابي أغشي عليه بسبب قبلة من نجلاء التونسية على المباشر
Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات
- خلال استضافتها في منوعة «ديمونش حنبعل» قامت نجلاء التونسية بتقبيل المنشط «عبد الرزاق الشابي» حتى سقط على الأرض مغشيا عليه ,,,
و نشرت نجلاء الفيديو على
صفحتها الرسمية بالفيسبوك
الفيديو مرفوق بتعليق “شيخت عبدالرزاق الشابي بي البوس هههههههه ياخي لعبت عليه الدوخة و طاح” ...
Publié le:2017-03-27 15:55:28
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Mouwatenlibre
(Tunisia)
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Lundi 27 Mars 2017 à 16h 50m |
الدنائة و الوقاحة و قلة الحياء بإمتياز
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Abdallah Arbi
(Tunisia)
|
Lundi 27 Mars 2017 à 16h 07m |
UNE MAISON CLOSE QUI PORTE MALHEUREUSEMENT LE NOM D'UN GRAND HÉROS.....
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