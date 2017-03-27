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عبد الرزاق الشابي أغشي عليه بسبب قبلة من نجلاء التونسية على المباشر

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - خلال استضافتها في منوعة «ديمونش حنبعل» قامت نجلاء التونسية بتقبيل المنشط «عبد الرزاق الشابي» حتى سقط على الأرض مغشيا عليه ,,,

و نشرت نجلاء الفيديو على صفحتها الرسمية بالفيسبوك الفيديو مرفوق بتعليق “شيخت عبدالرزاق الشابي بي البوس هههههههه ياخي لعبت عليه الدوخة و طاح” ...





Publié le:2017-03-27 15:55:28

festival-60b74a6a53a83720d1aff5ee98852a4e-2017-03-27 15:55:28
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 140504

Mouwatenlibre  (Tunisia)  |Lundi 27 Mars 2017 à 16h 50m |           
الدنائة و الوقاحة و قلة الحياء بإمتياز

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Lundi 27 Mars 2017 à 16h 07m |           
UNE MAISON CLOSE QUI PORTE MALHEUREUSEMENT LE NOM D'UN GRAND HÉROS.....



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